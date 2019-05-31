В АП відхрестилися від скандальної заяви Шефіра про мову

В Адміністрації президента не поділяють думку Бориса Шефіра, який є братом радника президента Володимира Зеленського, щодо мовного закону і переговорів із Росією.

"Він висловив винятково власну думку. Вона не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського та Адміністрації президента", — відповіли на запит BBC News Україна в АП.

В адміністрації додали, що Шефір не є посадовою особою Адміністрації президента або членом партії "Слуга народу", а також не є ні штатним, ні позаштатним радником президента.

"З моменту вступу Володимира Зеленського на посаду Борис Шефір не спілкувався з главою держави", — зазначили в прес-службі.

Щодо переговорів із Росією, у Зеленського нагадали, що вони не виключені, але їхній формат має бути узгоджений із міжнародними партнерами України.

Що стосується мовного закону, кажуть в АП, Володимир Зеленський підтримує статус української мови як єдиної державної. Водночас президент вважає, "що держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань", заявили в прес-службі.

Що ж стосується зменшення квот, то це не є компетенцією президента.

"З цього питання повинен бути широкий професійний і громадський діалог", — сказали в АП.

Борис Шефір Детектор медіа

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шефір заявив, що з президентом Росії Володимиром Путіним можна домовитися про припинення війни на Донбасі. Серед перших необхідних кроків для цього Шефір назвав скасування закону про мову.

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