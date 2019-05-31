ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

В АП відхрестилися від скандальної заяви Шефіра про мову

2.1тЧитати матеріал російською

В Адміністрації президента не поділяють думку Бориса Шефіра, який є братом радника президента Володимира Зеленського, щодо мовного закону і переговорів із Росією.

"Він висловив винятково власну думку. Вона не збігається з позицією президента України Володимира Зеленського та Адміністрації президента", — відповіли на запит BBC News Україна в АП.

Новини
"Земля під вами буде горіти!" Парубій жорстко відповів брату радника Зеленського

В адміністрації додали, що Шефір не є посадовою особою Адміністрації президента або членом партії "Слуга народу", а також не є ні штатним, ні позаштатним радником президента.

"З моменту вступу Володимира Зеленського на посаду Борис Шефір не спілкувався з главою держави", — зазначили в прес-службі.

Щодо переговорів із Росією, у Зеленського нагадали, що вони не виключені, але їхній формат має бути узгоджений із міжнародними партнерами України.

Що стосується мовного закону, кажуть в АП, Володимир Зеленський підтримує статус української мови як єдиної державної. Водночас президент вважає, "що держава має сприяти розвитку української мови шляхом створення стимулів і позитивних прикладів, а не заборон і покарань", заявили в прес-службі.

Що ж стосується зменшення квот, то це не є компетенцією президента.

"З цього питання повинен бути широкий професійний і громадський діалог", — сказали в АП.

Борис Шефір

Борис Шефір

Детектор медіа

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шефір заявив, що з президентом Росії Володимиром Путіним можна домовитися про припинення війни на Донбасі. Серед перших необхідних кроків для цього Шефір назвав скасування закону про мову.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Борис ШефірВолодимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Адміністрація Президента
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
7
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-