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16 грудня • оновлено в 14:03
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Узурпация от Зеленского, Богдана и Ермака: дно и ад!

5.4т
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А вот это уже дно и ад!!! На сайте ВР появился проект изменений Конституции от Зеленского вместе со сравнительной таблицей.

В нем есть разные интересные пункты. Например там есть пункт 8-1, який позволяет людям президента, префектам, снимать с должности любого избранного мэра или главу громады. Правда типа временно. Но мы же помним, что в Украине нет ничего более постоянного, чем временное. А еще в этих правках есть возможность отменять решения местных советов. В общем, про свое право избирать и делегировать полномочия своим избранникам можете забыть. Президенту видимо лучше знать, что вам надо. И теперь деребан земли и бюджетов пойдет под контролем ОП. А противодействие этому ДБР, СБУ и ГПУ? Так их руководство фактически назначает президент. А значит это будет пчелы против меда. Ну, что можно об этом сказать? Чистая попытка узурпация от Зеленского, Богдана и Ермака. И привет из Эрэфии. Президент, который уже может назначать практически всех, даже главу ДБР, становится практически царем.

Милые юноши из ОП, хочу вам сказать извините, но засуньте себе это в табу. И вот против этого многие уже будут готовы выходить на Майдан. Или внесете правку, которой запретите Майдан?

А погрузиться в ад можно тут.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан Андрій Єрмак
Місце
Україна
Тег
законопроект
Джерело
Джерело: Facebook Борислава Березы
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Звон Владимир
Звон Владимир
Причем, торопятся, как голые в баню. И предела этому безумию нет даже на горизонте.
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
зебилоиды,бл
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Рвутся жыдовские пуканы. Давай же Бляхер, сделай хоть что-нибудь! 4 года дрочишь в интернете!
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