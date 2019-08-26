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''Узбагойтесь... '': Богдан відповів критикам і показав фото з автоматом

22.9т Читати матеріал російською

Глава Офісу президента України Андрій Богдан прокоментував свій відпочинок на весіллі в Сен-Тропе (Франція) під час святкування в Україні Дня Незалежності.

Як написав на своїй сторінці в Facebook Богдан, він має право в вихідні дні відпочивати там, де вважає за потрібне.

"Порохоботіки узбагойтесь. У вільний від роботи час, куди хочу туди йду. Хочу на весілля в Сан-Тропе. Хочу на фронт в Піски. Принципово — не красти (але цього Вам не понять)", — прокоментував Богдан.

Також глава ОП поділився фотографіями від 26 серпня 2015 року з міста Піски. У публікації говорилося про доставку продуктів і військового екіпірування військовослужбовцям з 93 бригади. На окремих фотографіях Андрій Богдан позує з автоматом.

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Андрій Богдан в Пісках, 2015 рік

Андрій Богдан в Пісках, 2015 рік

Андрій Богдан в Пісках, 2015 рік

Андрій Богдан в Пісках, 2015 рік

Відзначимо, відпочинок Богдана у Франції викликав величезний ажіотаж як у ЗМІ, так і серед користувачів Facebook. Святкування, за інформацією журналістів, проходило в чотирьох локаціях. "Пре-паті" молодята влаштували в пляжному ресторані La reserve a la plage.

Відпочинок Богдана в Сен-Тропе

Відпочинок Богдана в Сен-Тропе

"На торжество злетілися судді, в тому числі з Верховного суду, чиновники, весь "вищий світ" юридичного світу", – сказано в матеріалі, де і опубліковані кадри з відпочинку глави ОП.

Саме весілля пройшло в закладі Villa le Muriel blanc. Другий день весілля, який припав 24 серпня, святкували на яхті, оренда якої коштувала 200 тисяч євро. Потім Богдана бачили в ресторані L'Opera.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
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Ронович Рон
Ронович Рон
Партию порошенко нужно запретить как коммунистов, они твари не лучше.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Якщо Зе ще нормально виглядає, то чесно кажучи, хай Богдан вибачає - але саме обличчя Богдана викликає негативні емоції
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Raider Raider
Raider Raider
А мы спаГойны , нервничать нужно не нам)))
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