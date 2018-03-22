Успіх і прогрес: в ЄС підказали Україні, як захиститися

Керівник Місії Європейського парламенту з оцінки потреб Верховної Ради України, екс-президент Європарламенту Пет Кокс вважає, що найкращим захистом для країни є економічний успіх і розвиток прогресу.

"Думаю, найефективнішим захистом інтересів України є не оборонна та безпекова політика, що, звичайно, життєво важливо, коли у вас під боком агресор. Кращим захистом стане справжній економічний успіх і демократична сутність України. Це найкраща оборона, адже вона є вбудованою, якщо все правильно зробити", - заявив він в інтерв'ю "Апострофу".

Кокс зазначив, що розглядає як привілею можливість працювати в Україні над спільним питанням, намагаючись допомогти парламенту зрозуміти, що зміни в культурі, відхід від минулого і прагнення до більш ефективної і кращої організації заради майбутнього є одним з найважливіших вкладів, який може внести парламент

"Він може бути якорем безпечного майбутнього України, адже свою безпеку ви знайдете в розвитку прогресу, а не на полі битви. На полях битви ви можете знайти оборону, там можна захистити територіальну цілісність, а ось забезпечити надійне майбутнє можна за допомогою сильних інститутів", - підкреслив екс-глава Європарламенту.

Він закликав політиків та експертів не створювати списки проблем.

"Складайте список пропозицій - як досягти певних перемог. Така вона, ментальність, культура настройки розуму. І цей культурний аспект важливий, він сам по собі повинен змінюватися. Треба виробити звичку пропозиції рішень, а не постійного обговорення проблем і пошуку винних", - резюмував він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків попередив про загрозу міжнародної ганьби.