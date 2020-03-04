Члени фракції "Голос" відмовилися брати участь у позачерговому засіданні Верховної Ради України 4 березня і покинули зал.

Народна депутатка від партії Олександра Устинова, виступаючи за трибуною, заявила, що бачить у парламенті "контрреволюцію режиму, який ми виганяли з Майдану".

"Нам хочуть продати як нове обличчя міністра охорони здоров'я, який уже був міністром за часів Януковича", – сказала вона.

"Ви знаєте, дуже складно собі уявити, як зал голосуватиме за закон про землю, коли в нас немає міністра агрополітики", – додала політикиня.

Устинова оголосила, що фракція "Голос" "не підтримуватиме цей цирк і формування уряду Януковича". Після цього депутати вийшли із залу засідань.

Народні депутати "Голосу" біля трибуни Скрін відео

Читайте онлайн-трансляцію позачергового засідання парламенту за посиланням.

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