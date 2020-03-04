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4 березня • оновлено в 21:24
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"Голос" влаштував демарш у Верховній Раді через новий склад Кабміну

7.6т
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Члени фракції "Голос" відмовилися брати участь у позачерговому засіданні Верховної Ради України 4 березня і покинули зал.

Народна депутатка від партії Олександра Устинова, виступаючи за трибуною, заявила, що бачить у парламенті "контрреволюцію режиму, який ми виганяли з Майдану".

"Нам хочуть продати як нове обличчя міністра охорони здоров'я, який уже був міністром за часів Януковича", – сказала вона.

"Ви знаєте, дуже складно собі уявити, як зал голосуватиме за закон про землю, коли в нас немає міністра агрополітики", – додала політикиня.

Устинова оголосила, що фракція "Голос" "не підтримуватиме цей цирк і формування уряду Януковича". Після цього депутати вийшли із залу засідань.

Народні депутати "Голосу" біля трибуни

Народні депутати "Голосу" біля трибуни

Скрін відео

Читайте онлайн-трансляцію позачергового засідання парламенту за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, новообраний прем'єр Денис Шмигаль озвучив пріоритети роботи нового уряду, виступаючи в Раді.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особи
Олександра Устінова Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Вакарчука "Голос" політика
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Булыкин Юрий
Булыкин Юрий
"После этого депутаты вышли из зала заседаний." Все двое...
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Булыкин Юрий
Булыкин Юрий
Поффую дипломы, главное , чтобы правильно скакать умел))).
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Gordon Yury
Gordon Yury
Вот, наконец появились сторонники слуг народа... А то что-то там, где обсуждались борьба с коронавирусом, эакуация людей из Китая, события в Санжарах, ввод войск эрэфии на территорию УКРАИНЫ и пр. их слышно не было - сидели тихо и сопели в две дырки!
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