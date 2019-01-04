Уряд Німеччини оцінює масштаби витоку даних

Уряд ФРН підтвердив витік даних сотень політиків і відомих людей. За словами міністерки юстиції Катаріни Барлі, зловмисники хочуть "підірвати довіру" до "демократії та інституцій" Німеччини.Уряд Німеччини вважає неприпустимим злам та викладення зловмисниками в інтернет персональної інформації політиків, журналістів та інших відомих людей. "Призвідники (атаки - Ред.) хотіли підірвати довіру до нашої демократії та інституцій", - заявила у пятницю, 4 січня, міністерка юстиції Німеччини Катаріна Барлі (Katarina Barley).

Міністерка назвала такі дії "серйозною атакою" і підкреслила, що подібні "злочинці і ті, хто за ними стоїть", не визначатимуть тем для дискусій у країні, пише агенція dpa.

За інформацію dpa, поки незрозуміло, чи оприлюднені дані отримані внаслідок хакерської атаки, або ж зловмисники, які мали доступ до цієї інформації, злили її в мережу. Відкритим залишається питання і про їхню мотивацію.

Речниця уряду Німеччини Мартіна Фіц (Martina Fietz) заявила, що, за нинішніми урядовими оцінками, внаслідок витоку чутливих даних з відомства федерального канцлера оприлюднено не було. В тому числі це стосується і канцлерки Анґели Меркель, додала Фіц. Водночас сам цей інцидент німецький уряд розглядає як "дуже серйозний".

За словами Фіц, відомство канцлера було поінформоване про напад у четвер, 3 січня, незадовго до опівночі. Оприлюднення ж інформації відбулося ще у грудні, до святкування Різдва, повідомила речниця.

Раніше німецька громадсько-правова медіакомпанія RBB повідомила про масштабний "злив" в інтернет персональної інформації знаних у Німеччині політиків, журналістів та діячів культури.

Серед відомих політиків, які за повідомленнями, стали жертвами атаки - канцлерка Німеччини Анґела Меркель та федеральний президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Станом на ранок 4 січня ще було невідомо, хто стоїть за хакерською атакою. Розслідуванням опікується Федеральне відомство з охорони конституції (BfV).