Уряд ФРН наполягає на м'якому Brexit

Великобританія має знайти впорядкований варіант для виходу з Євросоюзу, вважає канцлерка ФРН Анґела Меркель. Brexit без угоди загрожує ЄС негативними наслідками, попередив міністр економіки Петер Альтмаєр.Уряд Німеччини наголошує на важливості пошуку варіантів для виходу Великобританії з Євросоюзу з угодою з блоком. "Ми хотіли б, наскільки це можливо, мінімізувати збитки - збитки, які у будь-якому випадку матимуть місце в результаті виходу Великобританії. Тому ми, безумовно, намагатимемось знайти впорядковане рішення", - заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).

Своєю чергою, міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) дав зрозуміти, що "в Європі всі програють", якщо не будуть знайдені варіанти врегулювання. Подібний сценарій матиме негативні наслідки для добробуту населення і для ринку робочих місць, попередив він. Одночасно міністр зазначив, що "британцям треба дати можливість прояснити свої позиції".

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) поскаржився на те, що британські парламентарі продемонстрували своє невдоволення пропозиціями уряду, однак не висунули альтернатив. "Цього недостатньо", - наголосив він і додав, що рішення необхідно знайти найближчим часом. При цьому Маас вказав, що критично ставиться до спроб провести додаткові переговори з уже наявною угодою. "Ми вже досягли компромісу. Озвучувати ще які-небудь пропозиції треба було кілька тижнів тому", - підсумував він.

Як повідомлялось, 15 січня нижня палата британського парламенту відхилила узгоджений з ЄС після 18 місяців переговорів план виходу Великобританії з ЄС. Документ підтримали лише 202 депутати (при необхідних 320), проти висловилися 432. Прем'єр-міністерка Тереза Мей має намір представити план подальших дій в наступний понеділок, 21 січня. Але до цього її уряд повинен витримати вотум довіри в парламенті. Голосування призначене на 16 січня. Вихід Великобританії з ЄС запланований на 29 березня 2019 року.

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