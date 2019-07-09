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"Наголос треба робити на прямий діалог!" Лавров висловився про зустріч Зеленського із Путіним у Мінську

1.7т Читати матеріал російською

Росія готова розглядати пропозиції щодо врегулювання конфлікту на Донбасі за дипломатичними каналами.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського провести у Мінську зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, передають РИА Новости.

"Напевно, коли йдеться про серйозні пропозиції, вони робляться спочатку за дипломатичними каналами, а не публічно через Facebook, але ми готові розглядати конкретні пропозиції, які допомагатимуть виконувати резолюцію Ради Безпеки, що затвердила Мінські домовленості, а не підміняти цю резолюцію і самі Мінські домовленості", – сказав він.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Лавров нагадав про наявні формати – тристороння контактна група і нормандський формат. За словами глави МЗС, це "безпосередній інструмент, який необхідно використовувати міжнародній спільноті".

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"Інші пропозиції, напевно, мають право на існування, але підкреслю найголовніше – наголос треба робити на прямий діалог. Це серцевина Мінських домовленостей", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
мінські домовленості
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Сергій Лавров
Місце
Росія
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