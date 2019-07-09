"Наголос треба робити на прямий діалог!" Лавров висловився про зустріч Зеленського із Путіним у Мінську

Росія готова розглядати пропозиції щодо врегулювання конфлікту на Донбасі за дипломатичними каналами.
Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського провести у Мінську зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, передають РИА Новости.
"Напевно, коли йдеться про серйозні пропозиції, вони робляться спочатку за дипломатичними каналами, а не публічно через Facebook, але ми готові розглядати конкретні пропозиції, які допомагатимуть виконувати резолюцію Ради Безпеки, що затвердила Мінські домовленості, а не підміняти цю резолюцію і самі Мінські домовленості", – сказав він.
Путін і Зеленський
Лавров нагадав про наявні формати – тристороння контактна група і нормандський формат. За словами глави МЗС, це "безпосередній інструмент, який необхідно використовувати міжнародній спільноті".
"Інші пропозиції, напевно, мають право на існування, але підкреслю найголовніше – наголос треба робити на прямий діалог. Це серцевина Мінських домовленостей", – додав міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Місцем проведення зустрічі Зеленський назвав Мінськ.
У Кремлі повідомили, що можуть розглянути проведення шестисторонніх переговорів в Білорусі.
Мінськ зі свого боку відповів, що готовий забезпечити зустріч на високому рівні.
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