"Наголос треба робити на прямий діалог!" Лавров висловився про зустріч Зеленського із Путіним у Мінську

Росія готова розглядати пропозиції щодо врегулювання конфлікту на Донбасі за дипломатичними каналами.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського провести у Мінську зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, передають РИА Новости.

"Напевно, коли йдеться про серйозні пропозиції, вони робляться спочатку за дипломатичними каналами, а не публічно через Facebook, але ми готові розглядати конкретні пропозиції, які допомагатимуть виконувати резолюцію Ради Безпеки, що затвердила Мінські домовленості, а не підміняти цю резолюцію і самі Мінські домовленості", – сказав він.

Путін і Зеленський

Лавров нагадав про наявні формати – тристороння контактна група і нормандський формат. За словами глави МЗС, це "безпосередній інструмент, який необхідно використовувати міжнародній спільноті".

"Інші пропозиції, напевно, мають право на існування, але підкреслю найголовніше – наголос треба робити на прямий діалог. Це серцевина Мінських домовленостей", – додав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський запропонував главі Росії Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Місцем проведення зустрічі Зеленський назвав Мінськ.

У Кремлі повідомили, що можуть розглянути проведення шестисторонніх переговорів в Білорусі.

Мінськ зі свого боку відповів, що готовий забезпечити зустріч на високому рівні.

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