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"Вічний" нардеп вперше за 29 років не йде на вибори в Раду: що відомо

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Вперше з 1990 року народний депутат із фракції "Опозиційний блок", 86-річний мажоритарник з Донеччини Юхим Звягільський не буде балотуватися на парламентських виборах.

Він – єдиний нардеп усіх восьми скликань Верховної Ради України. Рух ЧЕСНО дійшов висновку про відсутність депутата за підсумками аналізу кандидатів.

Звягільський вперше не піде в Раду

Звягільський вперше не піде в Раду

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Звягільського немає ані в переліку кандидатів в окрузі №45 (він охоплює Авдіївку та неокуповану частину Ясинуватського району Донецької області), від якого його обирали до парламенту на двох попередніх виборах (2012 та 2014 років), ані серед кандидатів в інших округах і виборчих списках партій, повідомляється на сайті.

За критеріями громадського руху, Звягільський є прогульником та фігурантом журналістських антикорупційних розслідувань.

В ЧЕСНО навели кілька фактів про Звягільського:

  • Звягільський має депутатський мандат безперервно з 1990 року. Його вперше обрали нардепом, коли він був директором донецької шахти імені Засядька.

  • На виборах 1990-го та 1994-го, коли в Україні діяла абсолютна мажоритарка, політик балотувався в Київському виборчому окрузі в Донецьку.

  • 1993 року Звягільський був призначений першим віце-прем'єр-міністром в уряді Леоніда Кучми, після відставки якого деякий час виконував обов'язки очільника Кабміну.

  • У 1994-1997-му Звягільський переховувався в Ізраїлі від українського слідства, яке підозрювало його в розкраданні держкоштів в особливо великих розмірах.

  • На виборах 1998 року, після запровадження змішаної виборчої системи, Звягільський знову став нардепом від округу №43 (Київський та Куйбишевський райони Донецька) як самовисуванець.

  • У 2002-у політика обрали до парламенту в цьому окрузі від блоку "За єдину Україну!" як члена Партії регіонів.

  • У 2006 та 2007 роках за суто пропорційної виборчої системи, Звягільський також проходив до Верховної Ради за списком Партії регіонів.

  • На виборах 2012-го зі змішаною системою Звягільський балотувався від тієї ж партії – в окрузі №45, до якого входили частина Донецька, Авдіївка, Ясинувата та Ясинуватський район Донеччини.

  • У Верховній Раді VII скликання Звягільський голосував за "диктаторські закони 16 січня".

  • Вибори 2014 року на Донбасі відбувалися в умовах бойових дій. Звягільський пішов у депутати як самовисуванць у 45-му окрузі, який часково був окупований терористами. Вибори там відбулися лише на чотирьох дільницях, а Звягільський переміг.

  • Звягільський як найстарший за віком нардеп відкривав перші засідання новообраної Верховної Ради у двох скликаннях – сьомому (2012) та восьмому (2014).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЦВК у вівторок, 25 червня, завершила реєстрацію кандидатів для участі у позачергових виборах до Верховної Ради. Стало відомо, що український співак Іво Бобул візьме участь у виборах до Верховної Ради у складі політичної партії "Патріот".

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Місце
Україна
Тег
вибори
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