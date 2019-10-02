"Умова для діалогу": в "Слузі народу" розкрили новий нюанс "формули Штайнмаєра"

Підписання так званої "формули Штайнмаєра" було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна в нормандському форматі.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко у коментарі "Українській правді". За його словами, переговори в такому форматі потрібні вже найближчим часом, адже щодня на Донбасі гинуть українські військові.

"Чому це потрібно було зробити? Бо це умова, вимога Росії для проведення саміту в нормандському форматі. Це їхня умова для діалогу президентів. Діалогу, який має принести мир. Мир є метою президента Зеленського і метою нашої партії. Щоб почати цей процес, нам треба було виконати цю умову", – розповів Яременко.

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Він визнав, що Україна погодилася на російські пропозиції щодо проведення виборів на окупованій території. Так, представник ОБСЄ Мартін Сайдік звернувся до України із запитанням, чи згодна вона з їхнім текстом.

За словами Яременка, на це представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма відповів листом, в якому йшлося, що "цей текст нас влаштовує, ми на нього погодилися, на ці пропозиції".

Нардеп додав, що для переговорів в України також є умови. Це обмін полоненими, розведення військ, встановлення "чіткого стійкого перемир'я" і отримання контролю над територіями, де будуть проводитися вибори.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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