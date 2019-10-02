"Умова для діалогу": в "Слузі народу" розкрили новий нюанс "формули Штайнмаєра"

Підписання так званої "формули Штайнмаєра" було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна в нормандському форматі.
Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко у коментарі "Українській правді". За його словами, переговори в такому форматі потрібні вже найближчим часом, адже щодня на Донбасі гинуть українські військові.
"Чому це потрібно було зробити? Бо це умова, вимога Росії для проведення саміту в нормандському форматі. Це їхня умова для діалогу президентів. Діалогу, який має принести мир. Мир є метою президента Зеленського і метою нашої партії. Щоб почати цей процес, нам треба було виконати цю умову", – розповів Яременко.
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24 канал
Він визнав, що Україна погодилася на російські пропозиції щодо проведення виборів на окупованій території. Так, представник ОБСЄ Мартін Сайдік звернувся до України із запитанням, чи згодна вона з їхнім текстом.
За словами Яременка, на це представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма відповів листом, в якому йшлося, що "цей текст нас влаштовує, ми на нього погодилися, на ці пропозиції".
Нардеп додав, що для переговорів в України також є умови. Це обмін полоненими, розведення військ, встановлення "чіткого стійкого перемир'я" і отримання контролю над територіями, де будуть проводитися вибори.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Росії заявили, що українська делегація нібито підписала гучну "формулу Штайнмаєра" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах у Мінську.
Президент України Зеленський виступив із екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і гучну "формулу Штайнмаєра".
Увечері, 1 жовтня, активісти влаштували мітинги під Офісом президента і на Майдані Незалежності у Києві проти підписання цього документа. До столиці приєдналися й інші міста.
У мережі опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) із врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні у Мінську 1 жовтня.
У Росії запанікували, що Зеленський погодився на "формулу Штайнмаєра", щоб всіх обдурити.
Україна офіційно не підписувала "формулу Штайнмаєра" щодо Донбасу. Представник України в ТКГ Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка про погодження цього плану.
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