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2 жовтня • оновлено в 13:59
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"Умова для діалогу": в "Слузі народу" розкрили новий нюанс "формули Штайнмаєра"

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Підписання так званої "формули Штайнмаєра" було вимогою Росії для проведення зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна в нормандському форматі.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко у коментарі "Українській правді". За його словами, переговори в такому форматі потрібні вже найближчим часом, адже щодня на Донбасі гинуть українські військові.

"Чому це потрібно було зробити? Бо це умова, вимога Росії для проведення саміту в нормандському форматі. Це їхня умова для діалогу президентів. Діалогу, який має принести мир. Мир є метою президента Зеленського і метою нашої партії. Щоб почати цей процес, нам треба було виконати цю умову", – розповів Яременко.

В "Слузі народу" розкрили новий нюанс "формули Штайнмаєра"

В "Слузі народу" розкрили новий нюанс "формули Штайнмаєра"

24 канал

Він визнав, що Україна погодилася на російські пропозиції щодо проведення виборів на окупованій території. Так, представник ОБСЄ Мартін Сайдік звернувся до України із запитанням, чи згодна вона з їхнім текстом.

За словами Яременка, на це представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма відповів листом, в якому йшлося, що "цей текст нас влаштовує, ми на нього погодилися, на ці пропозиції".

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Нардеп додав, що для переговорів в України також є умови. Це обмін полоненими, розведення військ, встановлення "чіткого стійкого перемир'я" і отримання контролю над територіями, де будуть проводитися вибори.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Богдан Яременко Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Партія Слуга народу
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Да вы что совсем умом тронулись? Вчера согласились с текстом какой то формулы, а сегодня уже путин устами главарей банд формирований пушилина и пасечника заявил, что Украина согласилась с суверенитетом лугандонии, и теперь только они будут решать когда будут выборы в недореспубликах и что шиш вам а не контроль над границей. Доигрались?
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