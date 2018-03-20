Ультиматум Угорщини: МЗС України викрило брехню Будапешта

Угорщина своїм новим ультиматумом з вимогою внести зміни в український закон про освіту і відкласти його реалізацію до 2023 року показала, що намагається маніпулювати, оскільки Україна вже виконала висунуті нею умови.

Про це в своєму Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар.

Так, він наголосив, що уряд України вже затвердив законопроект про продовження перехідного періоду Закону про освіту до 2023 року, а Венеціанська комісія вказала, що і як удосконалити в ньому.

Новини Випад Угорщини абсурдний

"Шкода, що бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку двосторонніх відносин", - додав дипломат.

Нагадаємо, що також Будапешт виступив проти розміщення в Берегово на Закарпатті батальйону українських військових чисельністю до однієї тисячі солдатів.