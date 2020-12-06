Україну вже почали готувати до жорсткого карантину в січні, – Шмигаль

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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Україну вже почали готувати до жорсткого карантину в січні, – Шмигаль

В Україні не будуть посилювати карантин до кінця грудня, але збираються це зробити вже з початку січня 2021 року. Нині урядовці спільно з очільниками місцевих адміністрацій розглядають варіанти дії обмежень.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. У пості на Facebook він розповів, чого очікувати українцям після новорічних свят.

За його словами, держава нібито робить усе, "щоб українці якнайлегше пройшли зимові канікули заради безпеки". У цьому контексті він нагадав про схвалений Верховною Радою пакет законопроєктів щодо підтримки людей та бізнесу в умовах посиленого карантину.

Поки ж міські голови та очільники ОДА підтримують заборону або обмеження діяльності:

  • святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів у приміщеннях, хостелів, ТРЦ – 100%;

  • музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля – 95%;

  • святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів – 90%.

Водночас, додав прем’єр, чиновники на місцях виступають за роботу в період локдауну, хоч і з частковими обмеженнями:

  • громадського транспорту (не більше, ніж кількість сидячих місць);

  • закладів громадського харчування (доставка або на винос);

  • готелів (без зон розваг та харчування).

Прем’єр додав, що повний перелік усіх можливих карантинних обмежень буде представлено на засіданні уряду 9 грудня.

Нагадаємо: раніше президент України Володимир Зеленський виключив введення локдауну в грудні 2020 року. Він запевнив, нібито лікарні здатні зараз впоратися з навантаженням хворих на коронавірус.

Важливо, що заява гаранта збіглася з інформацією, отриманою OBOZREVATEL, про намір Зеленського дати можливість заробити під час новорічних свят артистам, зокрема і "Кварталу 95". Саме тому жорсткий карантин нібито введуть в Україні не раніше, ніж на початку січня.

Що таке локдаун і що буде, якщо Україна від нього відмовиться

Локдаун (англ. Lockdown – блокування) – заборона вільно входити або виходити з будівлі або конкретної зони через надзвичайну ситуацію.

  • У країнах, де вводиться локдаун, повністю або частково обмежують вільне пересування і соціальні контакти громадян.

  • У разі локдауну не працюють практично всі підприємства, установи та організації, зокрема освітні, розважальні, спортивні, заклади громадського харчування (можуть працювати тільки на доставку або продавати їжу на винос) тощо.

  • Співробітників підприємств, організацій і установ максимально переводять на роботу в онлайн-режимі.

  • Повний локдаун передбачає закриття кордонів, припинення міжнародного і міжміського сполучення, а також роботу громадського транспорту в межах населених пунктів.

Експерти практично одностайно заявляють, якщо в Україні терміново не ввести локдаун, то в грудні кількість офіційних випадків зараження сягатиме близько 30 тис. на день, а загальна кількість жертв становитиме більш ніж 33 тисячі осіб.

OBOZREVATEL раніше розглянув два сценарії: введення локдауну в Україні з початку грудня і в кінці місяця. І другий варіант виявився страшним, що вже казати про відтермінування до початку січня.

Україну вже почали готувати до жорсткого карантину в січні, – Шмигаль

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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