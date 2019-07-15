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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Україну полонила брехня!" Глава УГКЦ потужно звернувся до молоді перед виборами

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Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук перед позачерговими виборами до Верховної Ради закликав молодь розрізняти правду і брехню. За його словами, зараз Україну "полонила неправда".

Про це він сказав під час зустрічі із юнацтвом на загальнонаціональній прощі до Марійського духовного центру "Зарваниця" 13-14 липня, повідомляє Еспресо.TV (щоб послухати відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Хочу вам побажати, щоб ніхто вас не обдурив. Бо якщо ви вмітимете розрізняти правду і брехню, то жоден брехливий політик не отримає вашого голосу… Будьте учнями правди та її свідками. Ніколи не соромтеся її засвідчити і побачите, що всі ми разом будемо справжніми", – наголосив Святослав.

Глава УГКЦ Святослав

Глава УГКЦ Святослав

Спілка православних журналістів

Він пригадав, що цього року греко-католицька церква відзначає 30-річчя виходу з підпілля, і додав, що попередники вже довели, що за правду слід боротися, більше того – терпіти переслідування за неї і навіть померти.

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"Адже той, хто не знає правди, живе у темряві. Тож бути християнином – означає бути учнем і свідком правди. Кожен із нас у своєму сумлінні покликаний шукати правду – це зміст християнського життя", – підсумував предстоятель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ПЦУ виступили з потужним зверненням до українців. Варфоломій розбив головний міф пропаганди Кремля про українську церкву.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Святослав Шевчук
Місце
Україна
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