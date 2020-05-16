Україну неможливо збити з дороги до ЄС і НАТО: Порошенко зробив сильну заяву

Після Революції Гідності протягом п’яти років Україна досягла безпрецедентного зближення з Європейським Союзом. Рік тому команда п’ятого Президента Петра Порошенка передала цю естафету, однак руху вперед немає. Про це лідер "Європейської Солідарності" написав на своїй сторінці у мережі Facebook з нагоди Дня Європи.

Україна досягла безпрецедентного зближення з Європейським Союзом Європейська солідарність

"У Революції Гідності та війні з російським агресором ми захистили своє законне право бути частиною єдиної європейської родини. Підписали та запустили виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Створили поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, відкривши величезний європейський ринок для українських експортерів. Запровадили безвіз. Словом, протягом п’яти років ми добилися безпрецедентного зближення з ЄС", - нагадав Порошенко.

Разом з тим п’ятий президент відзначив відсутність видимого просування України на шляху до Європи впродовж останнього року.

"Рік тому — передали цю історію успіху як естафетну паличку іншій команді з надією та вірою у відданість нової влади європейському курсу України. Та, як бачимо, під лежачий камінь вода не тече. Ніби все гладко. Заяви робляться правильні: і про ЄС, і про НАТО. От тільки руху вперед нема. А біг на місці означає поступове сповзання назад, у сферу російського впливу", - зауважив політик.

Втім, на думку Порошенка, жодні тимчасові труднощі не зупинять європейську та євроатлантичну інтеграцію нашої держави.

"Я переконаний, що це — тимчасові труднощі. Час все і всіх розставить по своїх місцях. Історично Україну з дороги до членства в Євросоюзі та НАТО збити вже неможливо. Бо ця стратегія спирається на потужну суспільну підтримку з боку переважної більшості українських громадян", - констатував лідер "ЄС".

Порошенко привітав українців з Днем Європи, невід’ємною складовою якої була, є і буде Україна.

"Наше майбутнє — в Європейському Союзі, найсильнішому союзі держав на нашій планеті. Вступ до ЄС — це єдино вірний курс розвитку держави і гарантія незалежності, безпеки, територіальної цілісності України і добробуту українців. З Днем Європи, дорогі українці!" - сказав п’ятий президент.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Петро Порошенко висловився щодо продовження заборони російських соцмереж. На його думку, цей крок допоміг позбавити агресора потужної зброї у гібридній війні проти України.

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