Україну намагаються відтіснити на узбіччя міжнародної політики – Порошенко

Будь-які обговорення питань, що стосуються України, мають відбуватися тільки за участі самої України – наголосив у прямому ефірі телеканалу "Україна" п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, коментуючи перебіг саміту "Великої двадцятки" в Японії.

"Долю України мають вирішувати українці, і в переговорах в партнерами я виходив з принципу "Нічого про Україну – без України!". Прямо напередодні попереднього саміту "Великої двадцятки", який відбувався в Буенос-Айресі і Аргентині, я провів переговори з держсекретарем США Майком Помпео, бо президент Трамп був у повітрі, якраз летів в Буенос-Айрес. Це відбулося одразу ж після акту агресії в Керченській протоці. Коли наші кораблі були атаковані кораблями Російської Федерації. Відбулися переговори з Генсеком НАТО, з канцлером Меркель, з Джастіном Трюдо (прем’єр-міністром Канади) і багатьма іншими членами "Великої двадцятки". І було погоджено спільне рішення за моєї участі як президента держави, що поки не будуть відпущені наші кораблі і наші моряки - з Путіним ніхто не буде проводити переговори. Це слово було дотримане", - нагадав Порошенко.

liga.net Петро Порошенко

"Зараз що змінилося? Зараз – і ми бачимо ці ризики - Україну намагаються відтіснити на узбіччя міжнародної політики. І я наполегливо раджу і керівництву держави, готовий запропонувати ще раз свою підтримку. Бо і я, і моя політична сила – ми є державники. Нам категорично неприйнятна позиція "чим гірше – тим краще". Якщо треба допомогти зв’язками, авторитетом, порадами, розробкою стратегії – ми завжди готові", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Личаківському кладовищі Львіву 29 червня Петро Порошенко вшанував пам'ять загиблого воїна, оперного співака Василя Сліпака.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!