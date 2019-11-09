Українців обманом знову намагаються позбавити їхньої землі – Тимошенко

Закон про продаж сільськогосподарської землі іноземцям планують винести на голосування Верховної Ради вже у вівторок.

Лобісти міжнародних агрокорпорацій не полишають спроб позбавити українців їхнього національного надбання. Відкрити шлях до розпродажу сільськогосподарських земель намагатимуться вже у наступний вівторок – ухваливши похапцем закон, який дозволяє купувати українські чорноземи іноземцям і фірмам із закордонним капіталом.

Про це Юлія Тимошенко повідомила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Юлія Тимошенко Прес-служба ВО "Батьківщина"

"Він внесений в зал і буде голосуватися у вівторок. За ним, землю продаватимуть юридичним особам, які на 99% можуть належати іноземним корпораціям. Ніколи наші фермери не стануть рівноправними конкурентами міжнародним корпораціям. Фермери ризикують залишитися без землі, а країна без майбутнього", – заявила лідер "Батьківщини".

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан, який також був присутній в студії, фактично підтвердив, що розгляд закону і справді може розпочатися вже наступного тижня. Юлія Тимошенко у відповідь нагадала йому обіцянку Володимира Зеленського ухвалювати кожне важливе рішення лише після вивчення думки людей. Голова партії закликала представників влади дочекатися парламентських слухань щодо земельного питання, призначених на 4-те грудня, і розпочати роботу над організацією загальнонаціонального референдуму з земельного питання.

"Не можна ухвалювати рішення такої ваги за спинами людей і позбавляти українців права обробляти свою землю та заробляти на ній прибуток", – обурилася політик.

Під час ефіру програми серед гостей студії було проведено бліц-опитування, яке засвідчило, що 62% українців (79% мешканців села і 53% городян) не підтримують ініціативу влади щодо розпродажу землі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!