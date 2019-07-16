Українці та росіяни — один народ? Медведчук раптово виступив проти Путіна

Українці та росіяни не є одним народом, тому що це дві різні незалежні держави.

Про це голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук розповів в пропагандистському фільмі одіозного американського режисера Олівера Стоуна. Політик зазначив, що не згоден із президентом РФ Володимиром Путіним, ніби українці й росіяни – одна нація.

"Не згоден. Я не згоден. Тоді дійсно пан Путін говорив про те, що це не два народи, а один. І у мене з цього приводу були з ним тривалі дискусії. Думаю, що він схиляється до моєї точки зору, коли я це мотивую тими аргументами, частину з яких зараз привів у нашій дискусії. Тому що це дійсно два народи, але він ніколи не говорив, що це одна країна. Вона була однією країною, і називалася вона Радянським Союзом, але цієї країни немає. І сьогодні є незалежна Російська Федерація, незалежна Україна та інші колишні республіки Радянського Союзу", – розповів Медведчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фільмі Олівера Стоуна спливли таємні домовленості Володимира Путіна і колишнього лідера США Барака Обами щодо Майдану в Києві, які нібито стосувалися розстрілів.

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