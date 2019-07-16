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Українці та росіяни — один народ? Медведчук раптово виступив проти Путіна

81.8т Читати матеріал російською

Українці та росіяни не є одним народом, тому що це дві різні незалежні держави.

Про це голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук розповів в пропагандистському фільмі одіозного американського режисера Олівера Стоуна. Політик зазначив, що не згоден із президентом РФ Володимиром Путіним, ніби українці й росіяни – одна нація.

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"Не згоден. Я не згоден. Тоді дійсно пан Путін говорив про те, що це не два народи, а один. І у мене з цього приводу були з ним тривалі дискусії. Думаю, що він схиляється до моєї точки зору, коли я це мотивую тими аргументами, частину з яких зараз привів у нашій дискусії. Тому що це дійсно два народи, але він ніколи не говорив, що це одна країна. Вона була однією країною, і називалася вона Радянським Союзом, але цієї країни немає. І сьогодні є незалежна Російська Федерація, незалежна Україна та інші колишні республіки Радянського Союзу", – розповів Медведчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фільмі Олівера Стоуна спливли таємні домовленості Володимира Путіна і колишнього лідера США Барака Обами щодо Майдану в Києві, які нібито стосувалися розстрілів.

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Особи
Володимир Путін Віктор Медведчук Олівер Стоун
Місце
Україна
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Perry Shelley
Perry Shelley
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Николаев Олег
Николаев Олег
Убедите на свою голову Путина про два народа, и он перестанет комплексовать и ударит по Киеву и Львову. Раз другой народ, то чего с вами миндальничать?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Николаев Олег, сосни х.уйца, б.ыдло!
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Mega Death
Mega Death
Украинцы это отупевшие русские)))
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2 з 3 відповідей | показати всі
коршун федот
коршун федот
Mega Death, 2. Московия ( будущая Россия) была правопреемницей не Руси, а Золотой Орды. Русь – как государство с центром в Киеве – создали племена полян. Поляны давно жили на правом берегу среднего течения Днепра. И Киевскую землю (землю полян) задолго до создания государства называли Русью. Полянские города: Киев, Чернигов, Переяслав. Со временем поляны объединись с другими славянскими племенами. Поляны, древляны, северяны, дреговичи, радимичи, вятичи, кривичи, ильменские словены. Объединившись, ассимилировавшись, эти восемь племенных союзов, стали основой Руси. Вот эту общую народность позже и стали называть русинами. Русы или русины были основой Руси, с центром в Киеве.Єто и есть украинци. Как бы теперь сказали, это была титульная народность Руси. Из летописи Нестора: «А се суть инии язици, иже дань дають Руси: чюдь, меря, весь, мурома, черемись, морьдва, пермь, печера, ямь, зимигола, корсь, норома, либь: си суть свой язык имуще, от колена Афетова, иже живут в странах полунощных», - это и есть помесь дикарей , которая не имеет никакого отношения к Киевской Руси,… и ты – монголоид – представитель помеси диких племен.Ты можешь быть мокшо-вепсо-бурятом,чухоно-мордво-монголом, но никак не славянином, и тем более –русским. Ты –безродное существо.
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hunt andres
hunt andres
BROTHER FOREST, Википедия дает на 2010 год всего 1,5%. Не верю. Здесь у каждого третьего фамилия на -о, -ук, -юк заканчивается:-))) Просто подавляющее большинство т.н. ук4раинцев России не отождесвляет себя с украинскостью.
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