Українці стали заручниками некомпетентної влади - Порошенко

Громадяни України стали заручниками бездіяльності та помилкових рішень некомпетентної влади. Попри те, що Україна мала більше часу для підготовки до епідемії коронавірусу, ніж багато інших країн, очільники держави цей час згаяли - і ускладнили становище людей. Таку думку висловив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Петро Порошенко

За словами політика, саме бездіяльність влади у попередні місяці призвела до того, що українці змушені по всьому світу шукати маски, захисні костюми для медиків та обладнання для лікарень. А загальнодержавний карантин став черговим фактором загострення економічної кризи в Україні. Порошенко також наголосив, що епідемія стала додатковим фактором для загострення економічної кризи в Україні.

"Рік тому економіка була на підйомі – зростання ВВП було 4,5%, надходження до бюджету перевиконувалися, а на сьогоднішній день де-факто Україну зіштовхнули у прірву. Ми маємо скорочення ВВП і ми маємо позбавлення бюджету джерел надходження. Де-факто урядові пропозиції означають секвестр державного бюджету. І на сьогоднішній день ми бачимо, що до цих факторів, на жаль, додалася пандемія", – констатував Порошенко.

При цьому, на думку політика, влада бездарно згаяла своєрідну "фору" по часу, яку отримала Україна порівняно з іншими країнами Європи.

"Господь дав Україні набагато більше часу, ніж іншим країнам, але, на жаль, також ми вимушені констатувати, що можливості щодо якісної підготовки до викликів і загроз, до захисту людей влада прогавила. На сьогоднішній день бракує всього. Бракує масок, захисних костюмів для лікарів, ліків, апаратів штучної вентиляції легень, тестів на коронавірус. Бракує багатьох позицій, і уже під час пандемії цей дефіцит не скорочено. І волонтери, і меценати шукають по всьому світу - і в умовах жорсткої конкуренції пробують завезти обладнання і засоби для того, щоб захистити людей", – зазначив Порошенко.

Наразі виправляти помилки влади, переконаний політик, змушені представники бізнесу, волонтери та небайдужі громадяни. А також - політичні сили.

"Наша команда закупила і везе в Україну 30 тисяч захисних костюмів для українських лікарів, 800 тисяч масок, окуляри. І я твердо переконаний, що люди не повинні бути заручниками некомпетентності влади", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко також підкреслив, що очолювана ним фракція налаштована на консолідацію зусиль і необхідність законодавчо забезпечити захист медиків, малозабезпечених українців та порятунок економіки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на 30 березня кількість підтверджених випадків захворювання на СOVID-19 в Україні сягнула 480. Коронавірус забрав 11 життів українців. Одужало 6 осіб.

У світі ж зафіксовано вже понад 770 тисяч випадків коронавірусу. Повністю одужали понад 154 тисячі людей. Загинули близько 35 тисяч осіб.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!