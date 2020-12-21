Українці назвали Зеленського головним невдахою 2020 року – опитування

Головним невдахою 2020 року українці назвали президента України Володимира Зеленського.

Про це говорять результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Відзначимо, що і звання "політик року" також отримав глава держави. Однак "невдахою" Зеленського назвали вдвічі більше опитаних. Згідно з результатами опитування, 14,5% респондентів назвали Зеленського політиком року, водночас невдахою – 28%.

Наступним після Зеленського політиком року в Україні назвали п'ятого президента Петра Порошенка і нардепа, лідера "Опозиційною платформи – За життя" Віктора Медведчука, співголову ОПЗЖ Юрія Бойка і главу "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський став розчаруванням 2020 року для більш ніж 40% українців.

До того ж прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський визнаний політиком року, що минає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента назвали винних у тому, що Володимир Зеленський став "розчаруванням року".