Арахамія та Корнієнко обізвали колегу "корабельною сосною": їх потролили піснею Вакарчука

У мережі стала вірусною образлива фраза нардепів від "Слуги народу" Давида Арахамії та Олександра Корнієнка щодо їхньої колеги Ірини Аллахвердієвої. Обговорюючи жінку, політики назвали її "робочою бабою, як корабельна сосна".

Українці на своїх сторінках у Facebook заходилися жартувати з неполіткоректної поведінки парламентарів та перетворили їхні цитати на привід для тролінгу.

"Сосна – табу!" – пише офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, роблячи відсилку до скандалу із секс-листуванням представника "Слуги народу" Богдана Яременка.

"Обличчя батька шести дітей (Давида Арахамії), коли йому говорять, що якась там "баба – красотка", – жартує журналістка Валерія Пашко.

"Чесно кажучи, думав, що Корнієнко розумніший. Ну в тебе є голова, два ока, хіба не видно двох мікрофонів на столі? Ну як? Корабельний якір", – дивується неуважності політиків медійник Сергій Грішин.

"Вокруг вирваного контєкста валялись корабельні сосни. Так колись я почну свою довгу й нудну книжку для дорослих і нудних людей", – сміється блогерка Татуся Бо.

Дехто з користувачів жартома зазначив, що в діалозі Арахамії та Корнієнка, серед іншого, були й конспірологічні натяки. "Достеменно відомо, що сосна – улюблене дерево Сороса. Тому саме згадка цього дерева була умисно вмонтована в запис розмови Арахамії та Корнієнка", – із скарказмом зазначила PR-менеджерка Юлія Родченко.

Також українці почали проводити дотепні аналогії між висловлюваннями нардепів та творами класиків української літератури.

"Як парость карабельної сосни, плекайте бабу!" – перефразував відомий вірш Максима Рильського видавець Віталій Усенко.

Крім того, декому скандал довкола спілкування нардепів "Слуги народу" нагадав відомий хіт 2000-х років "Сосни" гурту "Океан Ельзи".

"Вакарчук щось знав про "слуг народу", – покепкував директор Інституту світової політики Євген Магда.

"У зв’язку з останніми подіями, прошу відкрити чергове засідання ВРУ відомим хітом Святослава Вакарчука "Сосни", – написав адвокат Олексій Шевчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL: