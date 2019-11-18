Тут розпочалася нова кампанія по боротьбі за узаконення подвійного громадянства в Україні. Щоденно очільники МЗС робить заяви про надважливість подвійного громадянства для держави.

Нагадаю, що за часів президентства Порошенка серед урядовців, особливо за прем`єрства Яценюка, значна кількість посадовців отримала громадянство України, але не вийшла із іншого - американського, польського, грузинського...Тож на багатьох важливих посадах перебували особи з подвійним громадянством.

Після критики подвійного громадянства, особливо серед місцевого чиновництва Закарпаття, Буковини президент Порошенко подав законопроект про відповідальність за порушення статусу єдиного громадянства. Проте, він не дійшов навіть до першого читання.

Нині влада активно формує громадську думку, що без посадовців з подвійним громадянством Україна загине.

Переконаний, що головним мотивом узаконення подвійного громадянства є наявність багатьох посадовців та депутатів нинішньої влади з паспортами інших держав!

Найсумніше, що міністри, які пропагують "залучення прогресивної діаспори" до управління держави через подвійне громадянство не читали Конституцію, бо без зміни Конституції та статті 4 "В Україні існує єдине громадянство" узаконити подвійне громадянство через Закон про громадянство не можливо!

Більше того, зміна статті 4 можлива лише через Всеукраїнський референдум ( дивись статтю 156 Конституції).

Загальний висновок:

-узаконення подвійного громадянства через Закон про громадянство не конституційне;

-узаконення подвійного громадянства також шкідливе для національних інтересів України.

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