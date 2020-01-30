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30 січня • оновлено в 07:08
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Українка раптово підтримала Росію в ПАРЄ

1.5т
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Представниця української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи від ОПЗЖ Юлія Льовочкіна проголосувала за повернення росіянам повноважень в організації.

Про це повідомляє "Європейська правда". Вона ще перебуваючи в Києві попередила колег, що виступає проти оскарження повноважень РФ і не братиме участі в їх діях з цього приводу.

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В результаті голосування повноваження Росії підтвердили в повному обсязі, а правки з боку України відхилили. "За" проголосували 96 депутатів, а проти – 44, ще 7 утрималися. 11 членів української делегації голосували "проти", одна – "за".

Льовочкіна виступила за "нову санкційну процедуру", завдяки якій можливість накласти санкції на Росію зводиться до нуля. При цьому вона проголосувала проти всіх правок України.

Підтримали Україну всі члени грузинської, литовської, латвійської, делегацій, а також шведи і всі поляки. Україна підтримав один молдаванин, представник опозиційного блоку ACUM, один словак, один турок.

Відзначається, що Західна Європа практично повністю підтримала Росію. За Україну виступило двоє голландців, один британець і іспанець.

Українка раптово підтримала Росію в ПАРЄ

Українка раптово підтримала Росію в ПАРЄ

24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Парламентській асамблеї Ради Європи в середу, 29 січня, остаточно затвердили всі повноваження делегації Росії.

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Автор
Катерина Луговська
Тег
ПАРЄ
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злой укр
злой укр
Дуркаина в очередной раз обс...алась перед Эуропой со своей голой ...опой.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Удивительно, что на Вукраине остались здоровые на голову люди. Слушал её вчера на 112 канале, абсолютно здравомыслящий человек, политически трезвый.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Где ее будут ждать свiдомо MAHДАйнутые паЦриоты???
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