Україна звернулася до Суду ООН через Росію: в чому справа

14 січня Україна передала до Міжнародного суду ООН письмові зауваження та позицію у відповідь на заперечення Росії про відсутність у Суду ООН юрисдикції розглядати міждержавний спір щодо застосування і тлумачення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Як нагадується на сайті МЗС України, у позові Україна зажадала від РФ відшкодувати збиток за триваючі й систематичні порушення обох конвенцій.

"У червні 2018 року Україна подала Меморандум на підтримку своїх вимог із широким переліком задокументованих доказів серйозних порушень Росією цих конвенцій. Росія подала свої заперечення з приводу юрисдикції в Суд ООН у вересні 2018 року", — сказано в повідомленні.

В українській заяві підкреслюється, що Суд має юрисдикцію розглядати всі позовні вимоги. Крім того:

Україна забезпечила всі необхідні вимоги досудового врегулювання спору;

Україна доводить, що більшість заперечень РФ неприйнятні на попередньому етапі розгляду справи, оскільки вони можуть розглядатися під час заслуховування справи по суті;

Україна вказує, що питання тлумачення конвенцій повинні вирішуватися на етапі розгляду справи по суті.

"Україна переконана, що МС ООН підтвердить наявність юрисдикції розглядати позов і що Російська Федерація, у результаті, буде притягнута до відповідальності за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації на етапі розгляду справи по суті", — підсумовано в повідомленні.

Ілюстрація. Міжнародний суд ООН justicehub.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 квітня 2018 року Міжнародний суд ООН оголосив відразу кілька рішень у справі за позовом України проти Росії. Так, суд визнав за собою юрисдикцію prima facie для розгляду цієї справи.

Також суд заявив, що Україна не надала достатньо доказів фінансування Росією тероризму. Водночас Міжнародний суд ООН погодився на введення заходів за позовом України проти РФ у частині захисту національних меншин у Криму.

Суд зобов'язав Україну і Росію повністю виконувати всі положення досягнутих у Мінську домовленостей.

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