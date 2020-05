Україна звернулася до Росії в ООН через загибель українського військового

Україна в ООН звернулася до Російський Федерації через вбивство українського військового на Донбасі.

Постійне представництво України ООН вимагало від РФ припинити обстріли, йдеться в повідомленні на сторінці в Twitter українських дипломатів.

"Російські війська почали атаку на Донбасі, убивши українського солдата. Режим припинення вогню порушується щодня. Росія повинна відмовитися від насильства і логіки війни та виконати свої зобов'язання відповідно до узгоджених результатами саміту N4 в Парижі та Мінськими угодами", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 26 травня на Донбасі в результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець.

Today Russian forces launched an attack in #Donbas killing a Ukrainian soldier. The ceasefire is being violated daily. #Russia must give up violence and the logic of war, and implement its obligations under the agreed conclusions of the Paris N4 Summit and the Minsk Agreements . pic.twitter.com/1QJ9SiGzTe