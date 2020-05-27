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27 травня • оновлено в 07:01
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Україна звернулася до Росії в ООН через загибель українського військового

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Україна в ООН звернулася до Російський Федерації через вбивство українського військового на Донбасі.

Постійне представництво України ООН вимагало від РФ припинити обстріли, йдеться в повідомленні на сторінці в Twitter українських дипломатів.

"Російські війська почали атаку на Донбасі, убивши українського солдата. Режим припинення вогню порушується щодня. Росія повинна відмовитися від насильства і логіки війни та виконати свої зобов'язання відповідно до узгоджених результатами саміту N4 в Парижі та Мінськими угодами", – сказано в повідомленні.

Україна звернулася до Росії в ООН

Україна звернулася до Росії в ООН

Нагадаємо, що 26 травня на Донбасі в результаті обстрілу з боку російсько-окупаційних військ загинув український військовослужбовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна передала до Міжнародного трибуналу з морського права меморандум у справі про захоплення Росією українських моряків і кораблів у Чорному морі в листопаді 2018 року.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості
Місце
Україна
Тег
ООН
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