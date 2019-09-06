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8 вересня • оновлено в 11:20
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Україна зробить крок назустріч НАТО: ветеран АТО повідомив подробиці

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Україна проведе військову реформу, розділивши за стандартами НАТО посади начальника Генштабу і головнокомандувача ЗСУ.

Подробицями реформи поділився в ефірі ObozTV ветеран АТО і блогер Мирослав Гай. За його словами, таке нововведення – "вимога наших іноземних партнерів".

"Давно мала бути ця норма запроваджена. У структурі НАТО командування приблизно так розподіляється – є політичний блок, є цивільний міністр оборони, є стратегічне командування – так звані військові дипломати. Це військові, але вони – місток між політичним керівництвом і військовими. Є безпосередньо військові, які обіймають керівні посади військовими операціями. Вони дають свої оцінки існуючим загрозам", – пояснив Гай.

"Є стратегічні завдання, це, наприклад, речі, які країна повинна виконати протягом року-двох-п'яти. А є оперативне командування, яке безпосередньо виконує операції тут і зараз. Ми йдемо в натовські структури, не знаю, наскільки це буде ефективно в наших реаліях. Але за будь-яких умов, якщо ми хочемо йти до НАТО, треба досягти сумісності в системі управління і планування. Це головний стандарт НАТО. Це взагалі єдине, що треба зробити – сумісність у плануванні та управлінні", – наголосив він.

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За словами ветерана АТО, інші стандарти НАТО не такі важливі. Зокрема, деякі члени Альянсу мають радянське озброєння.

"Ми зараз основні стандарти реалізуємо. Міністр оборони у нас уже цивільний. Все, що зараз у Збройних силах відбувається, робиться безпосередньо з нашими іноземними партнерами по НАТО. Тут немає великої самодіяльності", – зазначив Гай.

"Звичайно, ми не беремо наосліп усі реформи, а вони якось підлаштовуються під наші реалії. Але ми робимо це все з нашими партнерами. А все інше, що відбувається всередині країни, насправді мало цікавить наших іноземних партнерів, якщо це не стосується якихось важливих реформ і повернення зовнішніх боргів", – додав він.

Україна зробить крок назустріч НАТО: ветеран АТО повідомив подробиці

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, розподіл посад начальника Генштабу і головнокомандувача ЗСУ, які зараз закріплені за генералом Русланом Хомчаком, планується до кінця 2019 року.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Реформи в Україні
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Міністерство оборони України Генеральний штаб ЗСУ
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
В конституции вступление Украины в НАТО закрепили? Закрепили. Должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ по стандартам НАТО разделят? Разделят. А после этого пусть только попробуют не принять. СУГС, ёпста
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Украина никогда не станет членом НАТО, а если русские перестанут в этом сомневаться, то вовсе потеряет государственность!
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CARGO 100
CARGO 100
Самое главное - разделить по стандартам НАТО должности начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ, как требуют ваши партнёры и ... ждать.
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