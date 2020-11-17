Україна зможе подати заявку на членство в ЄС і НАТО в 2027 році, – посол Литви

Україна може подати заявку на членство в Європейському союзі і в НАТО в 2027 році, якщо виконає "домашнє завдання" у вигляді проведення відповідних реформ.

Про це заявив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас під час онлайн-форуму "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюсу". Він назвав можливість подачі заявки на членство в ЄС в 2027 році реалістичним сценарієм.

Дипломат не виключив, що Україна зможе втілити в життя реформи навіть раніше цього терміну.

На думку Сарапінаса, вектор на членство в ЄС і НАТО, закладений в Основному Законі України створює надійні передумови для проведення необхідних змін у всіх сферах життєдіяльності держави. А програма розширених можливостей НАТО дає Україні доступ до тіснішої співпраці з Альянсом і проведення спільних навчань.

Дипломат підкреслив, що вступити до НАТО може тільки ціла країна, а не окремий державний орган або інституція

"Це означає, що Альянс буде розглядати всі питання, починаючи від загальнополітичної стабільності, економічного зростання, верховенства права, забезпечення свободи та прав людини і т.д." – підкреслив посол Литви.

Він висловив думку, що Україна не може не мати успіху на шляху реформ.

"Ви будете нашим успішним партнером, ви вже їм є, і ми сподіваємося, що ви скоро будете членом нашої великої системи", – сказав Сарапінас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн ЄС уточнити умови вступу України в Євросоюз. На його думку, Європі слід більш точно формулювати, чого чекають від українців на їхньому європейському шляху, ну а чи варто вступати в Союз – вони вирішать самі.