Україна зміцнить свою присутність в одній з миротворчих місій під егідою НАТО незабаром.

Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає "Сегодня". За його словами, ще місяць тому Україна поінформувала Альянс про згоду на розширення участі України в місії в Косово.

"Поки не буду розкривати всіх деталей, але будемо зміцнювати свою присутність в ще одній місії", – повідомив віце-прем'єр.

"Ми виходимо з того, що це дуже корисна практика. Тому що тільки Україна отримує підтримку Альянсу, а й Альянс отримує підтримку від України. І це дуже цінується нашими партнерами в НАТО", – підкреслив він.

Поки ж український контингент виконує місії в Афганістані і в Косово.

Україна зміцнить присутність в миротворчій місії НАТО Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Центральноафриканській республіці розбився вертоліт миротворчої місії ООН.

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