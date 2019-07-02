Україна жорстко відповіла ПАРЄ на скандальне повернення Росії

У вівторок, 2 липня, спікер Верховної Ради України Андрій Парубій скасував запрошення спостерігачів від ПАРЄ на позачергові парламентські вибори 21 липня.

Про це він написав у Facebook, опублікувавши відповідний документ.

"Підписав лист до Президента Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліани Морі Паск'є про відкликання мого запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на позачергових парламентських виборах", – повідомив Парубій.

Парубій скасував запрошення ПАРЄ на вибори

"Серед міжнародних спостерігачів не можуть бути представники країни-агресора – Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна", – пояснив спікер свої мотиви.

Він підкреслив, що будь-який вплив Росії на українські вибори – неприпустимий.

Facebook Андрія Парубія

Відзначимо, таким чином Парубій прислухався до рекомендацій Комітету у закордонних справах ВРУ, який напередодні підкреслив, що участь спостерігачів від ПАРЄ неможлива до тих пір, поки Росія не виконає всі резолюції Асамблеї.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Рішення було ухвалено в ніч на 25 червня.

Під час засідання ПАРЄ українська делегація на знак протесту проти поблажок для Росії покинула зал засідань.

У середу, 26 червня, регламентний комітет ПАРЄ засумнівався в законності повноважень Росії і направив звернення до Венеціанської комісії для визначення, чи є в складі російської делегації депутати з анексованого Криму.

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