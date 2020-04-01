Україна залишиться без президента: відомий екстрасенс спрогнозував майбутнє Зеленського

Уже через декілька місяців Україна залишиться без президента, зіткнеться з великою економічною кризою, і до всього іншого в країні оголосять надзвичайний стан.

Таким прогнозом щодо найближчого майбутнього української держави в інтерв'ю OBOZREVATEL поділився відомий екстрасенс, фіналіст 7-го сезону "Битви екстрасенсів" на СТБ і переможець цього шоу в Азербайджані Сабухі Іманов.

"Конкретного президента ми не виберемо. Можливо, поміняють Конституцію... Буде якийсь керівник, але це не президент. І надзвичайний стан, до речі, буде. І економічний надзвичайний стан", – сказав він.

Сабухі Иманов стверджує, що незабаром в Україні оголосять президентські і парламентські вибори

Водночас Іманов не береться говорити про те, хто саме прийде на місце нинішнього президента Зеленського, буде це чоловік або жінка.

"Давайте про це поки не будемо. Збудеться щодо дострокових виборів – поговоримо далі", – відповів він.

За його словами, вже в квітні в Україні оголосять президентські, а потім і парламентські вибори.

"Не аналітик, щоб аналізувати. Але я відчуваю. Все почнеться ще в кінці березня (інтерв'ю записувалося декілька днів тому. – Ред.). Не знаю, можливо, закон якийсь буде ухвалено – як привід. Але в кінці цього місяця відбудеться щось, що змінить усю ситуацію. Політичну, економічну і так далі. А вже в квітні в Україні оголосять вибори", – підсумував Іманов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український публіцист і журналіст Віталій Портников вважає, що в Україні найближчим часом можуть сформувати новий уряд, оскільки чинний під керівництвом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля демонструватиме зниження рейтингів президента Володимира Зеленського.

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