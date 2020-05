Україна залишається відданим союзником ЄС – Порошенко привітав Об’єднану Європу з днем народження

"Європа не буде створена одразу, чи відповідно до одного єдиного плану. Вона буде побудована шляхом конкретних досягнень, які спершу створять де-факто солідарність".

Саме такими словами 9 травня 1950 року змальовував майбутню Об’єднану Європу один з її батьків-засновників Роберт Шуман. Знадобляться десятиліття віри і стратегічного бачення, плекання і захисту спільних цінностей та копіткої роботи для того, щоб колишня мрія виросла в найпотужніший континентальний проект.

Цей проект подолав не одне випробування і кожного разу виходив сильнішим. Переконаний, що ЄС з гідністю пройде і нинішні складні випробування, стане ще сильнішим та міцнішим.

Україна завжди була і залишається відданим союзником ЄС в утвердженні наших спільних цінностей, свободи та стабільності, а також у нашій спільній справі з побудови Європи незаперечного авторитету верховенства права, надії на процвітаюче майбутнє для всіх і вільної від територіальних посягань та розподільчих ліній. Щиро вдячні Євросоюзу за незмінну і тверду підтримку як на полях реформ, так і на фронті протидії російській агресії. Майбутнє України в ЄС! Разом ми обов’язково переможемо.

З Днем народження, Європо!

Europe will not be made at once, nor according to a single master plan of construction, but will be built by concrete achievements, which create de facto solidarity.

It is with this declaration on May 9, 1950, Robert Schuman described a future United Europe. It would take decades of faith and strategic thinking, consolidation and protection of common values as well as a great amount of committed efforts to turn such a dream in the strongest continental project.

This project has overcome a number of trials and challenges but every time it has emerged as much stronger entity. I believe that the EU will pass with dignity through pressing challenges and become stronger and more united.

Ukraine remains a committed ally of the EU in strengthening our common values, freedom and stability, as well as achieving our common objective to build A Europe of the rule of law, democracy, prosperity, which is free of territorial claims and dividing lines. We are grateful to the EU for unwavering and solid support of Ukraine both on the track of reforms and in countering Russian aggression. Future of Ukraine is in the European Union! Together we will prevail.

Happy Birthday, the United Europe!

