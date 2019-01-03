Україна закрила виборчі дільниці у Росії: названа причина

У ліквідації усіх українських виборчих дільниць на території Росії є декілька вагомих причин, найголовніша із яких — загроза безпеці учасників голосування.

РФ є країною-агресором для України, що ще більше ускладнює можливість виборчого процесу для українських громадян на її території, написав у своїй колонці для "Української правди" міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Потрібно бути невиліковно наївним, щоб повірити, що ФСБ та інші російські інституції не стануть впливати на українські вибори на власній території... Головний мотив, який обумовлює закриття дільниць у Росії — це, безумовно, безпека", — підкреслив глава МЗС України.

Павло Клімкін Facebook Павло Клімкін

Через величезну кількість пропаганди і підігрівання градуса антиукраїнських настроїв у Росії не можна гарантувати відсутність провокацій.

"Постраждати можуть і українські виборці, і наші співробітники, і будівлі дипломатичних установ. Крім того, можна не сумніватися, що всі, хто візьмуть участь у голосуванні, обов'язково опиняться під ковпаком ФСБ і ризикують стати жертвами репресій", — пояснив Павло Клімкін.

Він звернув увагу, що всі українці, котрі тимчасово перебувають на території Росії, зможуть проголосувати в Україні за місцем постійного проживання.

Вибори Апостроф

Як писав OBOZREVATEL, центральна виборча комісія України закрила ділянки для голосування на території Росії. Таким чином ЦВК перенесла 5 виборчих дільниць, які були на території Російської Федерації, у посольства України в Грузії, Казахстані та Фінляндії.