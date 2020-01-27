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27 січня • оновлено в 15:14
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Україна захотіла новий статус партнера НАТО: з'явилися подробиці

1.1т
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Україна в разі приєднання до Програми розширених можливостей НАТО зможе брати участь в навчаннях Альянсу і співпрацювати з розвідками країн-членів.

Про це в ефірі ObozTV розповів віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. На його думку, Україна на сьогоднішній день має більше шансів на членство в НАТО, ніж в Європейському Союзі.

"Це дуже важлива програма Альянсу, яка передбачає кілька напрямків, які особливо для нас цікаві. Це участь у навчаннях, які відкриті тільки для держав-членів і учасників цієї програми. Є певні навчання, які проводяться тільки для них. Це поглиблений обмін розвідувальними даними, до чого ми прагнемо, бо розвідка – це найбільш чутлива сфера, і, якщо ти поглиблюєш взаємодію в цій сфері – відкривається більше дверей. Це означає, що тобі довіряють, і ти можеш відкривати нові двері. Це такий індикатор довіри", – пояснив віце-прем'єр.

Кулеба нагадав, що в 2008 році НАТО відмовило Україні в наданні Плану дій щодо членства в Альянсі. Замість цього НАТО надало Річну національну програму, яку виконує Україна.

"На певному етапі з'явилася ідея в українському політикумі подати повторну заявку на План дій щодо членства. Але юридично і політично це помилковий крок. Тому ці політичні дискусії згасли, і Верховна Рада прийняла заяву, в якій, зокрема, зазначила, що вона закликає НАТО відреагувати на заявку 2008 року і таки надати Україні План дій щодо членства. уУ нас були дуже запеклі дискусії, але в підсумку все склалося нормально", – розповів він.

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На питання, чи прийме НАТО до своїх лав країну, що має неврегульований територіальний конфлікт, Кулеба відповів: "Безумовно, якщо мова йде про військово-політичний блок, на політичному рівні ситуація в країні і навколо неї має значення. Втім, ми розуміємо, що членство в НАТО – це процес, який займе певний час, і у нас є достатньо часу для того, щоб врегулювати всі конфлікти".

На питання, чи може Україна вступити в НАТО швидше, ніж в ЄС, віце-прем'єр заявив: "Безумовно. Я все ще вважаю, що так і буде".

"Я вважаю, що Україна має бути членом Альянсу. І там немає такої ситуації, коли умови вступу можуть нас не задовольнити. Але це питання стратегії. Зараз головне завдання – йти до членства. І це в жодному разі не може піддаватися сумніву. Україна не повинна йти куди-небудь в іншому напрямку, крім як до членства в Європейському Союзі і НАТО", – уклав він.

112.ua

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість приєднання України до програми розширених можливостей НАТО (Enhance Opportunity Program).

Київ попросив в Альянсу "почати офіційний розгляд заявки на отримання статусу члена Програми розширених можливостей". На сьогоднішній день статус партнера розширених можливостей мають п'ять країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія і Йорданія.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив, що в січні 2020 року в Україні почалося впровадження перших дорожніх карт для української армії за стандартами НАТО.

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Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
НАТО
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фил филька
фил филька
аспирант хочет стать профессором? для этого поумнеть надо)
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2
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Хлопцы хотят новую позу попробовать. )
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Ну возьмите их уже хоть куда нибудь!!!))))
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