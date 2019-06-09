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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Україна вступить в ЄС і НАТО: Порошенко окреслив терміни

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Програма партії "Європейська солідарність", яка йде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019, передбачає чіткі часові рамки для вступу України до Європейського Союзу і НАТО.

Таку заяву зробив п'ятий президент Петро Порошенко на з'їзді політсили 9 червня, де представив першу десятку учасників.

"Ми йдемо не за посадами. Ми йдемо для того, щоб відстоювати нашу стратегію, захистити наші ідеї. Відстоювати наші принципи. Ми йдемо для того, щоб забезпечувати наш рух до Євросоюзу і НАТО". Лише наша команда здатна це зробити",– сказав Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

кадр з відео

Зокрема він підкреслив, що дискусія про членство України в НАТО має відбутися на саміті альянсу в грудні 2019 року.

"У нашій програмі визначені чіткі часові рамки. План дій щодо членства в НАТО Україна має отримати не пізніше 2023 року. А дискусія щодо включення цього питання у порядок денний НАТО має відбутися вже на грудневому саміті НАТО – так як ми й планували. І це має бути вимога української влади", – додав лідер "Європейської солідарності".

Петро Порошенко на сїезде партії

Петро Порошенко на сїезде партії

Скріншот

За його прогнозами, у 2023 році Україна досягне критеріїв, необхідних для країни, яка претендує на вступ до Європейського Союзу.

"Бо якщо виконати цю програму, Двері Євросоюзу для нас відкриті. І якщо 5 років тому всі вимовити боялися щодо перспективи членства для України, то сьогодні вони вимагають цього членства. Це – результат нашої реформи. І до кінця наступного десятиліття – я твердо наголошую – Україна має всі шанси стати повноправним членом цих двох міжнародних союзів", – підсумував Порошенко.

Нагадаємо, що згідно з останніми соцопитуваннями, за партію "Європейська солідарність" планує проголосувати 7,8%. Лідирує в цій гонці політсила президента Володимира Зеленського "Слуга народу" (48,2%). Далі йдуть "Опозиційна платформа – За життя" (10,7%), "Батьківщина" (6,9%) і партія Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Петро Порошенко очолив партію "Європейська солідарність" (перейменована партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність") 31 травня.

  • Вона також істотно оновила склад центральної ради і президії. До керівних органів партії увійшли відомі громадські активісти, волонтери, ветерани АТО, журналісти, експерти. Зокрема, волонтер, голос львівського Євромайдану, доцент Львівського університету Софія Федина; ветеран АТО, боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади аеромобільних військ Олександр Погребинський; перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко; тележурналіст Віталій Гайдукевич; засновник групи волонтерів "Крила Фенікса" Юрій Бірюков.

  • 4 червня "Європейська солідарність" офіційно приєдналася до родини Європейської народної партії. ЄНП – це об'єднана загальноєвропейська політична партія, яка об'єднує національні християнсько-демократичні та консервативні партії.

  • Порошенко заявив, що його партія "Європейська Солідарність" буде реалізовувати на практиці принцип рівності чоловіків і жінок.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність"політикаНАТОвступ до ЄС
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Крузенштерн Иван Федорович
Крузенштерн Иван Федорович
А Путин он разрешения спросил?
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Федоров Федор
Федоров Федор
"....План действий по членству в НАТО Украина должна получить не позднее 2023 года.".....А ха ха)План действий получить(возможно) к 2023 году.И это через 10 лет после майдана.Ну а ещё лет через 20 стать кандидатом на вступление(если получится этот план выполнить).И Литро эту дичь втирает,когда в самом НАТО и ЕС говорят,что в ближайшей перспективе не видят Украину членом этих образований.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Порошенко... Хто это? что за чел, который что то там очерчивает?
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