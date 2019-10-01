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1 жовтня • оновлено в 14:35
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"Це капітуляція": Піонтковський зробив тривожний прогноз для України через "формулу Штайнмаєра"

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Якщо представники від України на зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі в Мінську 1 жовтня підпишуть формулу Штайнмаєра, це буде капітуляція.

Таку позицію в блозі на OBOZREVATEL озвучив російський журналіст і політолог Андрій Піонтковський. На його думку, це означатиме, що влада України визнає результати російської агресії, а саме анексію Криму і легітимізацію "Л/ДНР".

"На попередній зустрічі в Мінську 18 вересня другий президент України Леонід Кучми відмовився підписати т.зв. формулу Штайнмаєра, незважаючи на наявність візи радника Зеленського Єрмака. Як розповідають, він заявив: "З мене досить Будапештського меморандуму". Але на Зеленського чинять величезний тиск з боку Парижа, Москви, Вашингтона, і якщо ця формула буде підписана – 1 жовтня може стати датою капітуляції влади України", – впевнений він.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

DW

За словами Піонтковського, Москва в ультимативному порядку продавлює цю формулу на всіх міжнародних політичних майданчиках, а її підписання означатиме фактичне визнання Україною результатів російської агресії – анексію Криму і легітимізацію "Л/ДНР".

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"Нещодавно путінський пропагандист Євген Скабєєв (Євген Попов, чоловік російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. – Ред.) буквально допитував міністра Пристайка, мовляв, як же ви посміли не підписати формулу Штайнмаєра 18 вересня в Мінську? Замість того, щоб послати його куди подалі, Пристайко почав шкода виправдовуватися, мовляв, звідки ви взяли, що ми її не підписали, ми в процесі її підписання. Йде величезний тиск", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня в Мінську пройде чергова зустріч Тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Окрім питань про розведення сил і техніки від лінії зіткнення, а також обміну полоненими, будуть говорити і про імплементацію "формули Штайнмаєра".

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі мінські домовленості
Особи
Андрій Піонтковський Володимир Путін Володимир Зеленський Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра Новини Донбасу ДНР Новини ДНР Новини ЛНР Донбас Новини Росії
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
У свидомых зреет не зрада --- А ЗРАДИЩЕ!!!
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