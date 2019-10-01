"Це капітуляція": Піонтковський зробив тривожний прогноз для України через "формулу Штайнмаєра"

Якщо представники від України на зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі в Мінську 1 жовтня підпишуть формулу Штайнмаєра, це буде капітуляція.

Таку позицію в блозі на OBOZREVATEL озвучив російський журналіст і політолог Андрій Піонтковський. На його думку, це означатиме, що влада України визнає результати російської агресії, а саме анексію Криму і легітимізацію "Л/ДНР".

"На попередній зустрічі в Мінську 18 вересня другий президент України Леонід Кучми відмовився підписати т.зв. формулу Штайнмаєра, незважаючи на наявність візи радника Зеленського Єрмака. Як розповідають, він заявив: "З мене досить Будапештського меморандуму". Але на Зеленського чинять величезний тиск з боку Парижа, Москви, Вашингтона, і якщо ця формула буде підписана – 1 жовтня може стати датою капітуляції влади України", – впевнений він.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп DW

За словами Піонтковського, Москва в ультимативному порядку продавлює цю формулу на всіх міжнародних політичних майданчиках, а її підписання означатиме фактичне визнання Україною результатів російської агресії – анексію Криму і легітимізацію "Л/ДНР".

"Нещодавно путінський пропагандист Євген Скабєєв (Євген Попов, чоловік російської пропагандистки Ольги Скабєєвої. – Ред.) буквально допитував міністра Пристайка, мовляв, як же ви посміли не підписати формулу Штайнмаєра 18 вересня в Мінську? Замість того, щоб послати його куди подалі, Пристайко почав шкода виправдовуватися, мовляв, звідки ви взяли, що ми її не підписали, ми в процесі її підписання. Йде величезний тиск", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 жовтня в Мінську пройде чергова зустріч Тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Окрім питань про розведення сил і техніки від лінії зіткнення, а також обміну полоненими, будуть говорити і про імплементацію "формули Штайнмаєра".

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