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16 січня • оновлено в 20:22
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"Їдемо в Страсбург, щоб боротися": Україна відновить роботу в ПАРЄ

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Верховна Рада в четвер, 16 січня, проголосувала за повернення делегації України в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).

За відповідний проект постанови №2718 проголосували 347 народних депутатів.

Глава делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook привітала рішення парламенту.

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"Ми їдемо до Страсбурга, щоб боротися за Україну. Спасибі всім, хто підтримав парламентську дипломатію", – написала вона.

Додамо, в постанові підкреслюється, що метою участі української делегації в роботі ПАРЄ є недопущення збереження наявної ситуації в Європі, що склалася в результаті агресивної зовнішньої політики Росії, доведення об'єктивної інформації про протиправні діяння РФ на окупованих територіях нашої країни і зусилля України для припинення збройної агресії з боку держави-члена РЄ та подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні.

Нагадаємо, комітет із міжнародних справ Верховної Ради підтримав постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи 13 січня.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 21 вересня Верховна Рада вирішила не акредитувати нову делегацію України в ПАРЄ і не брати у такий спосіб участь у роботі наступної сесії РЄ.

  • 23 вересня Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи через повернення Росії.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Єлізавета Ясько
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України ПАРЄ
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Коментарі
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филя филя
филя филя
ЧТО изменилось в части требований украинских делегатов с момента их выхода в сентябре из пасе? Что блеать?!))
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3
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Судя по заявлению, таких же клоунов, что и в прошлый раз, отправят.
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2
1
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Счастливые члены ! в Европу !
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1
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