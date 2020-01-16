"Їдемо в Страсбург, щоб боротися": Україна відновить роботу в ПАРЄ

Верховна Рада в четвер, 16 січня, проголосувала за повернення делегації України в Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ).

За відповідний проект постанови №2718 проголосували 347 народних депутатів.

Глава делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook привітала рішення парламенту.

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"Ми їдемо до Страсбурга, щоб боротися за Україну. Спасибі всім, хто підтримав парламентську дипломатію", – написала вона.

Додамо, в постанові підкреслюється, що метою участі української делегації в роботі ПАРЄ є недопущення збереження наявної ситуації в Європі, що склалася в результаті агресивної зовнішньої політики Росії, доведення об'єктивної інформації про протиправні діяння РФ на окупованих територіях нашої країни і зусилля України для припинення збройної агресії з боку держави-члена РЄ та подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні.

Нагадаємо, комітет із міжнародних справ Верховної Ради підтримав постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи 13 січня.

Як писав OBOZREVATEL:

21 вересня Верховна Рада вирішила не акредитувати нову делегацію України в ПАРЄ і не брати у такий спосіб участь у роботі наступної сесії РЄ.

23 вересня Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи через повернення Росії.

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