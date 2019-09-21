Україна відмовилася від участі в ПАРЄ: всі деталі

Україна утримається від відправки своєї делегації на найближчу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
Про це повідомив в Facebook глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу"). За його словами, такий підхід підтримала переважна більшість фракцій українського парламенту.
"Натомість зосередимося на підготовці нашої делегації і проведенні консультацій з іншими державами-членами РЄ з метою вироблення плану повернення довіри до ПАРЄ", – повідомив нардеп.
При цьому Яременко уточнив, що Верховна Рада за тиждень роботи в сфері міжнародних відносин створила постійні парламентські делегації в ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО. Він нагадав, що головою української делегації в ПАРЄ обрано нардепа від "Слуги народу" Єлизавету Ясько.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію.
Для консультацій Україна відкликала посла при Раді Європи – Дмитра Кулебу. Він розповів, яку відповідь завдасть країна.
Повноваження Росії в ПАРЄ були оскаржені представниками України і Грузії.
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