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21 вересня • оновлено в 13:16
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Україна відмовилася від участі в ПАРЄ: всі деталі

27.5т Читати матеріал російською

Україна утримається від відправки своєї делегації на найближчу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це повідомив в Facebook глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу"). За його словами, такий підхід підтримала переважна більшість фракцій українського парламенту.

"Натомість зосередимося на підготовці нашої делегації і проведенні консультацій з іншими державами-членами РЄ з метою вироблення плану повернення довіри до ПАРЄ", – повідомив нардеп.

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При цьому Яременко уточнив, що Верховна Рада за тиждень роботи в сфері міжнародних відносин створила постійні парламентські делегації в ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО. Він нагадав, що головою української делегації в ПАРЄ обрано нардепа від "Слуги народу" Єлизавету Ясько.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України ПАРЄ Парламентська асамблея Ради Європи
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Скучно будет в ПАСЕ без наших фриков )))
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
И правильно, г-да х-хлы, нех. в этой ПАСЕ делать. Россия 4 года там не была и них. страшного. Всё равно в ПАСЕ от Украины ну ничего не зависит.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Сей орган уже давно не обладает каким-либо весом и рычагами влияния.Раздутая до звиздеца бюрократия и сплошная демогогия.А после возвращения туда педерации Украине и взносы нужно перестать платить.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Тарас Бор, Тарасыку, хлопчыку, а давно вы орали "ПАСЕ-наше фсьо?"
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