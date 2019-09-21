Україна відмовилася від участі в ПАРЄ: всі деталі

Україна утримається від відправки своєї делегації на найближчу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це повідомив в Facebook глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу"). За його словами, такий підхід підтримала переважна більшість фракцій українського парламенту.

"Натомість зосередимося на підготовці нашої делегації і проведенні консультацій з іншими державами-членами РЄ з метою вироблення плану повернення довіри до ПАРЄ", – повідомив нардеп.

При цьому Яременко уточнив, що Верховна Рада за тиждень роботи в сфері міжнародних відносин створила постійні парламентські делегації в ПАРЄ, ОБСЄ, НАТО. Він нагадав, що головою української делегації в ПАРЄ обрано нардепа від "Слуги народу" Єлизавету Ясько.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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