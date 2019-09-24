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24 вересня • оновлено в 12:44
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Україна відмовилася від участі в ПАРЄ: там відповіли

3.1т Читати матеріал російською

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) прокоментували відмову України від участі в сесії організації.

Як заявив глава однієї з політгруп ПАРЄ Тіні Кокс, всі держави-члени повинні брати участь у роботі статутних органів Ради Європи, це передбачається резолюцією "Про роль і місію ПАРЄ, майбутні завдання", пише "РИА Новости".

"Тому Російська Федерація повинна була направити нову делегацію в ПАРЄ, те ж саме стосується України. Рада Європи — це не кафе, де ви вибираєте все, що вам подобається", — сказав він.

Засідання ПАРЄ

Засідання ПАРЄ

24 канал

Кокс також додав, що ведеться розробка спільного механізму реагування, який може бути використаний у разі порушення державою-членом своїх зобов'язань за статутом і Європейською конвенцією з прав людини.

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"На майбутній частині сесії цей новий механізм обговорюватиметься з керівниками всіх національних делегацій. Якщо Україна відсутня, вона упускає шанс взяти участь у цьому обговоренні. Тому було б розумно не залишатися осторонь наступній частині сесії", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи через повернення Росії.

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Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Им без разницы участь Украины и демократические ценности - не более чем риторика. Когда эти ценности надо изменить в их пользу - это делается на глазах у всех без всякого стыда.
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филипп филипыч
филипп филипыч
ухаха, упоротые смотрите щас повар кафе вам в компот отольет а вы даже не заметите ибо участвовать в обсуждении не будете))
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Мир Миру
Мир Миру
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