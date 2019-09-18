Україна відмовилася від "формули Штайнмайєра" – росЗМІ

Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмайєра", що стосується врегулювання на Донбасі.
Про це повідомляє "Інтерфакс", посилаючись на власне нібито інформоване джерело. "Українська делегація в ході зустрічі контактної групи у Мінську відмовилася закріплювати на папері й підписувати "формулу Штайнмайєра", мотивуючи це тим, що цей документ не передбачений мінським комплексом заходів", – зазначило воно.
Київ наполягає на першорядній передачі йому під контроль ділянки кордону з Росією на Донбасі, а також на роззброєнні терористів самопроголошених "республік". "Лише після цього Київ пропонує провести вибори", – заявило джерело.
Війна на Донбасі
podrobnosti.ua
Воно також додало, що в ситуації відмови Києва від підписання "формули Штайнмайєра" не вдалося досягти домовленості з розведення сил на лінії протидії на Донбасі.
"Українська делегація відмовилася підписувати документ, що поставило під загрозу зриву підготовку саміту "нормандської четвірки", – цитує слова джерела пропагандистське видання ТАСС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
реалізація "плану Штайнмайєра" передбачає розведення сил і озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
Тільки коли "особливий статус" буде закріплений у Конституції, Україна отримає контроль над кордоном.
Фактично "план Штайнмайєра" узаконює "Л/ДНР" у складі України, але при цьому Київ не матиме контролю над цими територіями.
Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, відбудеться у вересні.
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