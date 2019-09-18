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18 вересня • оновлено в 16:28
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Україна відмовилася від "формули Штайнмайєра" – росЗМІ

19.8т Читати матеріал російською

Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмайєра", що стосується врегулювання на Донбасі.

Про це повідомляє "Інтерфакс", посилаючись на власне нібито інформоване джерело. "Українська делегація в ході зустрічі контактної групи у Мінську відмовилася закріплювати на папері й підписувати "формулу Штайнмайєра", мотивуючи це тим, що цей документ не передбачений мінським комплексом заходів", – зазначило воно.

Київ наполягає на першорядній передачі йому під контроль ділянки кордону з Росією на Донбасі, а також на роззброєнні терористів самопроголошених "республік". "Лише після цього Київ пропонує провести вибори", – заявило джерело.

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Воно також додало, що в ситуації відмови Києва від підписання "формули Штайнмайєра" не вдалося досягти домовленості з розведення сил на лінії протидії на Донбасі.

"Українська делегація відмовилася підписувати документ, що поставило під загрозу зриву підготовку саміту "нормандської четвірки", – цитує слова джерела пропагандистське видання ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • реалізація "плану Штайнмайєра" передбачає розведення сил і озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

  • Тільки коли "особливий статус" буде закріплений у Конституції, Україна отримає контроль над кордоном.

  • Фактично "план Штайнмайєра" узаконює "Л/ДНР" у складі України, але при цьому Київ не матиме контролю над цими територіями.

  • Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, відбудеться у вересні.

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Тема
Мирні переговори в Мінську
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так от этой формулы и нужно отказаться!!!никаких статусов категорически нельзя давать на востоке!!!!!!это будет предательство и из депутатов не будет голосовать за смену конституции это черевато )))))))))))))
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Ну и на какой хрен тогда кому- то с кем -то встречаться в Нормандском формате ?
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
у ЗЕ очко жим-жим. его бі за за єту формулу линчевали.
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