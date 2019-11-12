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12 листопада • оновлено в 12:54
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Україна відмовила Росії в "особливому статусі" Донбасу

2.6т
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Україна не домовлялася з Росією про закріплення в Конституції "особливого статусу" Донбасу.

Про це повідомив у ефірі програми "Свобода слова" міністр закордонних справ Вадим Пристайко, коментуючи заяву Кремля про необхідність внесення особливого статусу Донбасу до законодавства України.

За його словами, для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату" немає умови про зміну нової редакції закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

24 канал

Пристайко уточнив, що дія документа про особливий порядок завершується 31 грудня. "Ми однаково збираємося цей закон змінювати, це потрібно зробити: він застарів, наші депутати мають ухвалити нову редакцію", – сказав він.

"Москва поставила ті питання, які були ще, починаючи з Мінських домовленостей, про те, що ці особливі "особливості" мають відповідати набору очікувань. Те, що вони говорять, наприклад, що потрібно внести зміни до Конституції – ні, ми так не домовлялися", – підкреслив Пристайко.

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Він нагадав, що в Мінську домовилися про проведення конституційної реформи на основі децентралізації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 листопада президент Росії Володимир Путін і канцлерка Німеччини Ангела Меркель провели телефонну розмову, в якій обговорювали особливий статус Донбасу.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Как западные хозяева скажут, так нынешняя колониальная администрация сделает.
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Хо Хол
Хо Хол
Договор с xoxлaми не стоит бумаги на котором написан.
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Хо Хол, дурашка ты ошиблась
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1
1
хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
мокши пуканят ,радует))
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3
1

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