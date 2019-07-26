"Україна в постійному вогні!" Безсмертний розсекретив плани Путіна щодо Донбасу

Президенту країни-агресора Росії Володимиру Путіну потрібно, щоб Україна завжди була "у вогні": лідер РФ хоче поділити світ знову лише на декілька країн, а вона і окупований Донбас – це інструменти для досягнення мети.

Таку думку висловив представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний в інтерв'ю "Сегодня". За його словами, Путін буде робити все, щоб перешкоджати Києву, і для нього абсолютно не має значення, хто є президентом країни.

"Йому потрібно визнання фактора Росії в світовій політиці. Мінімум, чого він домагається – це знову поділити світ. Якщо не на двох, то на трьох або чотирьох. Він домагається цього, йде цією дорогою, і Україна та український Донбас для нього – це просто інструмент досягнення цієї мети", – зазначив Безсмертний.

Путін і Безсмертний

Представник України в політичній підгрупі ТКГ пояснив, що в планах Путіна зовсім не федералізація країни, а українці самі придумали такий міф.

"Для Путіна це нічого не вирішує – йому потрібна Україна в постійному вогні. Це ми собі придумали наративи про федералізацію", – сказав Безсмертний і додав, що війну в країні на нинішньому етапі зупинити майже неможливо.

За його словами, головне завдання України тепер – забезпечити припинення кровопролиття і потім обережними кроками відновити єдність і територіальну цілісність держави й суспільства. Він зазначив, що говорить і про Крим, і про Донбас.

Представник України в політичній підгрупі ТКГ припустив: якщо країна піде шляхом автономізації східних регіонів, то в результаті "автономізується" навіть не район чи село, а людина.

"У людей, які пройшли через довгий період переслідувань та знущань, глибоко сидить недовіра до держави, до регіональної та місцевої влади, до сусіда. Тут нам треба дуже багато працювати", – пояснив Безсмертний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радянський розвідник і однокурсник Путіна з інституту КДБ Юрій Швець припустив, що російський президент, незважаючи на постійні погрози, не здатний вести велику війну ані в Україні, ані в світі.

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