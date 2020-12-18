Україна в ОБСЄ відреагувала на заяву віцеспікера Держдуми про "неповноцінність"

Місія України в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) відреагувала на скандальну заяву віцеспікера нелегітимної Державної Думи Росії Петра Толстого про "неповноцінність" нашої країни як держави. Дипломати наголосили, що така риторика повністю розкриває суть російської агресії.

Як передає Укрінформ, свою позицію українські дипломати окреслили, на засіданні Постійної ради ОБСЄ 17 грудня. Воно було присвячено діям РФ в Україні та окупації Криму зокрема.

"Ця заява розкриває всю суть агресивних дій Росії проти територіальної цілісності та суверенітету України: російське керівництво просто не сприймає Україну як окрему суверенну державу. І те, що ми спостерігаємо протягом останніх майже семи років у Криму та на Донбасі, є прямим результатом такого ставлення", – підкреслили представники місії України в ОБСЄ.

На їхню думку, саме ця заангажованість країни-агресора не дає домогтися найменшого просування під час перемовин Тристоронньої контактної групи та "нормандської четвірки". Адже кінцевою метою Москви є повна капітуляція України, а не завершення війни на сході.

З огляду на це, Україна наполягла, аби міжнародна спільнота продемонструвала рішучу та єдину позицію. Адже лише так Росію можна утримувати за столом переговорів та стимулювати нарешті перейти до мирного вирішення конфлікту на Донбасі.

"У зв’язку з цим ми вітаємо нещодавнє політичне рішення Європейської Ради продовжити економічні та галузеві санкції проти Росії на найближчі пів року. Політика невизнання та обмежувальні заходи у відповідь на порушення суверенітету України та міжнародного права повинні залишатися у силі, щоб продемонструвати державі-агресору, що її дії не ігноруються", – підкреслили представники української місії.

Нагадаємо, Толстой виступив зі скандальною заявою в ефірі програми пропагандистки Тіни Канделакі на російському телебаченні. Там він вкотре відзначився антиукраїнськими обурливими випадами.

"Проблеми України ми обговорюємо, тому що це – частина Росії. Ми обговорюємо проблеми України, бо це такі ж "рускіє" люди, на яких поставили експеримент і довели його до кінця, який не пройшов у нас. Гангрени не проходять, її треба лікувати, тому будемо лікувати. В України немає шансу побудувати свою окрему від Росії державу", – висловився українофоб, наголосивши, що може порівняти нашу країну хіба що з "ногою Росії".

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