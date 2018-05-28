Україна в НАТО: Польща озвучила чітку позицію

Польща виступає за прийняття в НАТО України та Грузії.

Дану заяву зробив спікер сейму Польщі Марек Кухчиньський, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї НАТО, передає "РИА Новости".

"Ми вважаємо, що двері до союзу повинні бути відкриті для всіх країн, які поділяють цінності і обов'язки, що випливають з членства в НАТО", - сказав він.

Спікер підкреслив, що Варшава виступає за членство в НАТО Грузії і України, оскільки залишення цих держав за межами союзу загрожує стабільності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАТО визнало Росію загрозою світового рівня.