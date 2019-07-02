Україна в ЄС і НАТО: Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський підтвердив курс держави в Європейський союз і НАТО.

Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Канади Христею Фріланд, повідомили в пресслужбі Офісу Зеленського.

"Президент підтвердив, що курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО залишається незмінним і висловив надію на майбутню активність взаємодії з Канадою в питаннях євроатлантичної інтеграції нашої країни", – йдеться в повідомленні.

Зеленський і Фріланд Пресслужба Зеленського

Також український президент підкреслив важливість співпраці з Канадою проти російської агресії.

Як писав OBOZREVATEL 1 липня президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Канади. У нього заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, керівництвом Конгресу українців Канади та інші заходи.

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