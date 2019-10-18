Україна ухвалила всі закони для амністії на Донбасі: в МЗС озвучили деталі

Україна ухвалила всі закони щодо амністії членів незаконних збройних формувань на Донбасі у межах Мінських угод.

Вона запрацює після проведення місцевих виборів у Донецькій і Луганській областях, коли на окупованих територіях буде обрано легітимну українську владу, повідомив 18 жовтня заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Є два терміни, про які ми сьогодні говоримо. Це недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій в Донецькій і Луганській областях в 2014 році. Саме в 14-му році, і це прописано в Мінських домовленостях", – зазначив він.

Другий термін – це амністія щодо осіб, судом визнаних винними у певних злочинах.

"Варто нагадати, що на виконання пункту 6 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року Верховна Рада проголосувала за внесений президентом України закон про недопущення переслідування, але він не був підписаний і так і залишився законопроєктом. Важливо, що в статті 5 є вичерпний перелік осіб, злочини яких не потрапляють під амністію. Щодо амністії – ми ухвалили всі необхідні законодавчі акти, потрібні для створення правого поля в контексті Мінських домовленостей", – роз'яснив Боднар.

Головною умовою звільнення вже визнаних відповідальними за події 14-го року осіб є законна влада на окупованих територіях.

Російські найманці "ДНР" censor

"Повне або часткове звільнення може розглядатися тільки після обрання легітимної влади на окупованих територіях України, тобто після відновлення суверенітету. Рішення про застосування або незастосування амністії ухвалюється судом", – пояснив він.

Крім цього, Боднар назвав злочинців, які не потраплять під амністію – це особи, які вчинили військові злочини і причетні до ккатастрофи малайзійського "Боїнга".

Як писав OBOZREVATEL, у фракції "Слуга народу" вважають, що після відновлення контролю за Донбасом бойовики і найманці поїдуть в Росію, тому амністувати їх не доведеться.

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