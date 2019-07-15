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Україна та Росія готують обмін списками полонених: що відомо

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Омбудсмен України Людмила Денисова та її колега з Росії Тетяна Москалькова домовилися провести верифікацію і обмінятися списками затриманих росіян і українців.

Про це стало відомо під час їхньої спільної зустрічі у Києві, передає телеграмканал РИА "Новости".

В ході спілкування Москалькова заявила, що до списку затриманих в Україні росіян входять 50 осіб: 27 із них затримані, а 23 – під підпискою про невиїзд.

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Також омбудсмени обох країн домовилися про надання можливості незалежним лікарям обстежити затриманих у Росії українців, зокрема моряків.

Процес обміну списками затриманих українців і росіян для подальшої верифікації має відбутися у вівторок, 16 липня.

Полонені українці в Росії

Полонені українці в Росії

hromadske.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прибула до Києва, щоб підтримати на судовому засіданні головного редактора "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського, якого судять за держзраду.

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Особи
Людмила Денисова Тетяна Москалькова
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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