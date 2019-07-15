Україна та Росія готують обмін списками полонених: що відомо

Омбудсмен України Людмила Денисова та її колега з Росії Тетяна Москалькова домовилися провести верифікацію і обмінятися списками затриманих росіян і українців.
Про це стало відомо під час їхньої спільної зустрічі у Києві, передає телеграмканал РИА "Новости".
В ході спілкування Москалькова заявила, що до списку затриманих в Україні росіян входять 50 осіб: 27 із них затримані, а 23 – під підпискою про невиїзд.
Також омбудсмени обох країн домовилися про надання можливості незалежним лікарям обстежити затриманих у Росії українців, зокрема моряків.
Процес обміну списками затриманих українців і росіян для подальшої верифікації має відбутися у вівторок, 16 липня.
Полонені українці в Росії
hromadske.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прибула до Києва, щоб підтримати на судовому засіданні головного редактора "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського, якого судять за держзраду.
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