Україна сподівається на обмін 100 полонених найближчими тижнями, – Єрмак

В Офісі президента України розраховують протягом найближчих тижнів звільнити з полону терористів на Донбасі 100 людей.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив глава ОП Андрій Єрмак. Відповідний список вже переданий посередникам в ОБСЄ.

Він уточнив, що список приблизно з такою ж кількістю подали й окупанти.

"Сподіваюся, що це (обмін) відбудеться найближчим часом. Я думаю, що через кілька тижнів", – сказав Єрмак.

Глава ОП також зазначив, що президент Володимир Зеленський тиснув на російського лідера Володимира Путіна під час останньої телефонної розмови з цього питання.

"Була домовленість, що список буде надано, він уже переданий – це в основному кримські татари, незаконно утримувані в Криму. Ми чекаємо на відповідь", – зазначив пояснив Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в Тристоронньої контактної групи ще на початку липня заявила про Україну заявила про готовність до обміну полоненими з "Л/ДНР" в форматі "всіх на всіх" і очікувала підтвердження з боку окупантів. При цьому представник Росії тоді звинуватив Київ у "зриві домовленостей".

Нагадаємо, що в квітні Україна провела обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР". Перший етап відбувся на КПВВ Майорське. Українська сторона передала 10 осіб, терористи – 9. Другий етап відбувся в районі Щастя. Україна отримала 11 колишніх бранців, які утримувалися бойовиками в Луганську.