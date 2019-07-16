Україна програє інформаційну війну Росії в Австрії: хто за це відповість

Позиція України на світовій арені в сьогоднішніх обставинах – питання державної безпеки. Ні більше, ні менше. Саме дипломати є нашими солдатами в цій гібридній війні, розв'язаній Росією. Саме їх завдання – інформаційна боротьба за позицію Європи, Сполучених Штатів, всього цивілізованого світу в питанні російсько-української війни.

Голосування У ПАРЄ наочно показало, як працює дипломатія і європейський парламентаризм – поки українські посли писали пости в Facebook про малозначущі справи, росіяни активно працювали з європейськими парламентськими представниками. Результат на обличчя – РФ повертають в парламентську асамблею, що є доказом наскільки велика значимість дипломатичного корпусу.

Не дарма дві ключові позиції, за які має нести пряму відповідальність президент: оборонна сфера і сфера зовнішніх відносин. Україна завжди могла пишатися своїми дипломатами. Я впевнений, що наш МЗС по праву вважався одним з найефективніших в Європі. Однак ситуація в світі змінюється вкрай динамічно, виникають нові виклики, і вони вимагають негайної реакції. Очевидно, що в цій нестабільній обстановці ми ризикуємо програти Росії по ключових позиціях. Далі – мовою оригіналу.

Одной из таких сложных, но крайне важных точек является Австрия. Небольшая страна с одной из наиболее дорогих мировых столиц. Вена стала излюбленным местом беглых опальных олигархов из России и Украины с их колоссальными деньгами и связями. Городом, где закулисно решаются важнейшие политические процессы ЕС. Столицей, которая давно и прочно ассоциируется с непростыми, но крайне выгодными бизнес-сделками. И все это происходит без лишнего шума за закрытыми дверями. В лобби одной из самых дорогих гостиниц Вены не бывает дня, чтобы российские "нефтегазовые бизнесмены" не встречались с австрийскими политиками разного масштаба, а клерки Европарламента не торговались с представителями украинских олигархов. На более высоком уровне работают "внештатные" сотрудники российского консульства, после чего позиция официальной Вены в Европарламенте по украинскому вопросу становится крайне сдержанной.

Обо всем этом не принято говорить вслух, но все это знают. В это же время посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский не только постоянно отчитывается о своих успехах, но и всячески работает над опровержением слухов об участии россиян в пропаганде и теневой политике в Австрии.

И в данном случае речь идет не только о номинальной поддержке мероприятий, организованных диаспорой, а о конкретных цифрах экономических показателей и о ощутимой работе в вопросах национальных интересов.

Так, например, согласно данным официального отчета МИД РФ, товарооборот между Россией и Австрией по итогам 2018 года, превысил докризисные показатели и достиг рекордных $ 5,79 миллиарда. В первом квартале текущего года рост составил 34%. Увеличились также взаимные капиталовложения: объем австрийских инвестиций в экономику России достиг $ 6 миллиардов, российских в Австрии – около $ 27 миллиардов.

Для сравнения, аналогичные показатели между Австрией и Украиной в 2018 году показали динамику роста в 15,8%. При этом австрийские инвестиции в Украину за 6 месяцев 2018 года составили $ 36 миллиона.

Также дипломатическая миссия РФ в Вене ведет активную работу в вопросах, касающихся культурно-исторического обмена. Ярким примером того, как посол РФ печется о истории своей страны может стать следующий факт: в этом году неизвестные вандалы дважды обливали краской памятник советским солдатам-освободителям в Вене. И после скандал со стороны посольства РФ австрийские власти за счет средств налогоплательщиков восстановили позолоту на памятнике, и помимо прочего, было начато следствие со стороны австрийской полиции, дабы найти вандалов.

И это только та часть работы, которую Дмитрий Любинский готов показывать публично. Но существует и подводная часть айсберга – неофициальная работа РФ в Австрии. Подтверждением тому может служить недавняя история, которую обнародовала бывший глава МИД Австрии.

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль лично смогла отдать приглашение на свою свадьбу российскому Президенту Владимиру Путину. Во время его присутствия на церемонии бракосочетания президент РФ смог провести ряд неофициальных встреч с топ-политиками Австрии, в том числе с тогдашним канцлером Австрии Себастьяном Курцом.

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Но, похоже, есть единственный человек, который остается в неведении такой деятельности россиян – украинский посол в Австрии Александр Щерба.

Он все эти годы отчитывается на своей странице в фейсбуке о музыкальных фестивалях и камерных выставках, тратит на собственный автомобиль сумму, сопоставимую с двумя годовыми бюджетами на развитие украинских школ в Австрии. И не мешает российскому и украинскому олигархату проводить полномасштабные информационные кампании против Украины. Также отсутствует информация о развитии бизнес-связей, привлечении инвестиций, австрийско-украинских договорах. Большое подменяется малым.

Человек с крайне противоречивой репутацией, деятельность которого некоторые украинские эмигранты описывают так: "Он делает все, чтобы не приходилось ничего делать".

И с этой характеристикой сложно спорить. Александр Васильевич имеет крайне насыщенную биографию и отменные навыки приспосабливаться к любой власти. Для этого достаточно посмотреть хотя бы на официальную биографию нашего посла. На дипломатической службе он с 1995 года. Работал в посольстве Украины в ФРГ в 2000-2003 годах, также советником в посольстве Украины в США в 2004 -2008 годах, советником кандидата на пост президента Украины Арсения Яценюка с 2009 по 2010 год.

Но показательный момент в жизни Щерба начался после поражения Яценюка на президентских выборах он пошел не в оппозицию, а совсем в другом направлении. Тогда-то он стал в 2013-2014 годах советником одного из самых доверенных людей Семьи Януковича первого вице-премьера Арбузова.

Впечатляюще, не правда ли?

Кто-то может предположить, что такой разноцветный политический окрас говорит о незаангажированности Щербы, однако более правдоподобно выглядит все же приспособленчество. Причем иногда очень плохо маскируемое.

Да и вряд ли человек, который в 2014 году, когда убивали Небесную Сотню, когда Майдан был залит кровью, работал на благо Партии Регионов, может быть незаангажирован.

К тому же глава правления Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук настаивает, что Щерба, негативно отзывался о Майдане в постах в соцветях, но потом их удалил.

Более того, поступки Щербы на должности украинского посла в Вене и сейчас вызывают ряд вопросов относительно его личной позиции в российско-украинской войне.

И ответы на эти вопросы кроются в деталях.

Скажем, согласно информации, МИД украинскому посольству на 2019 год выделил $ 52 тыс. на проведение различных мероприятий в имиджевой программе.

Не все уходят, конечно, в выхлопную трубу. Так в январе 2019 года в Дипломатической академии Вены открыт год украинской культуры в Австрии и австрийской культуры в Украине. Интересно, что первым мероприятием стал вечер, посвященный памяти Вильгельма фон Габсбурга, члена австрийской монархической семьи, жившего в Украине. Мероприятие посетил американский историк Тимоти Снайдер.

В рамках Года культуры Украины в Австрии в апреле 2019 в Зальцбурге состоялся концерт украинских звезд - Ольги Бессмертной, Андрея Бондаренко и львовского оркестра INSO, которым дирижировала Оксаны Лынив.

Однако, некоторые вещи вызывают удивление. К примеру, посольство оказывало "информационную поддержку" выставки молодой украинской художницы Анастасии Яровенко. Но на деле это был всего лишь репост в социальной сети на странице посольства, но для отчета и такая мелочь, по мнению дипломатов, сгодилась.

Или еще один пример, который рассказывают местные украинцы – в 2018 году посольство выделило $ 34 тыс. украинским школам в Вене. И это хороший шаг, ведь таким образом поддерживается интерес к изучению украинского языка.

Но и тут нашлась ложка дегтя. Среди пунктов помимо изучения языка были такие моменты, как публикации в местных СМИ. На это было выделено $ 3 тыс. Однако, ничего подобного не было замечено в австрийской прессе. Да и в целом, некоторые пункты бюджета тоже вызывают вопросы. Посольство не прослеживает эффективность использованных денег.

У посла Александра Щербы достаточно хорошая репутация в украинских СМИ, но так происходит потому что он активно ведет социальные сети, зачастую приписывая чужие заслуги себе или выписывая регулярно посты о малозначимых событиях. Например, прошла встреча с тем-то, а итоги встречи непонятны. Также бывает он высказывает вообще поразительные вещи. Так после ситуации в ПАРЕ посол Щерба заявил, что "Ситуація з ПАРЄ показала, що ми любимо Європу, якої насправді вже немає" и "І ще одне, про що ніхто не скаже, а треба. Вони в нас не вірять. Вони не бачать в нас своїх". То есть, получается он признался в полном поражении своих действий! Как посол, который должен налаживать дипломатические связи и работать с парламентариями – он ничего не сделал, чтобы переубедить европейцев.

Мне источник в австрийских дипломатических кругах неофициально рассказывал, что Щерба противодействует сотрудничеству в угоду личной выгоды, которая выражается именно в жажде контролировать денежные процессы.

Щерба ходит к ним и говорит, чтобы австрийцы не сотрудничали с Украинским институтом, потому что те "ненадежные". И это звучит очень вызывающе, ведь Украинский институт находится в том же подчинении к МИДу, как и посольство. А именно на плечах института сейчас основная часть по продвижению Украины. Так, бюджет института составляет $ 622 тыс., есть список запланированных мероприятий: проведение творческих резиденций, участие в Международном молодежном конкурсе-фестивале SCL Festival, проведение концерта украинской барочной музыки, обеспечение украинской делегации на международном фестивале уличного искусства и муралов Calle Libre Festival, проведение концерта украинской оркестровой музыки в исполнении Salzburg Sinfonietta Orchestra и украинских солистов в г. Зальцбург и так далее.

И зачем вставлять палки в колеса своим же коллегам со стороны посольства – непонятно.

Тот же годовой бюджет на культурное продвижение оказывается по размеру меньше, чем цена машины BMW, которая возит посла, приобретенной недавно. Стоимость нового автомобиля такого класса варьируется в районе $ 70-80 тыс.

Новая машина Щербы под школой припаркована с нарушением на пешеходном переходе

К слову, бывший федеральный канцлер Себастьян Куртц, будучи министром иностранных дел, ездил на бюджетных автомобилях – это можно увидеть на его странице в ФБ. Зачем украинскому послу автомобильная роскошь – вопрос без ответа.

Машина Куртца, будучи министром иностранных дел, на бюджетном автомобиле

В итоге можем наблюдать следующую картину: Украина пятый год воюет с Россией, отчаянно нуждаясь в помощи стран Европейского Союза. Огромные ресурсы из Госбюджета Украины тратятся на различного рода лоббистов для решения многих финансово-политических вопросов в ЕС, и в частности в Австрии. Активисты из числа диаспоры проделывают колоссальную работу по улучшению репутации нашей страны, и объясняют всеми доступными способами, почему Украина достойна поддержки, а МИД стоит в сторонке.

Хватить строить виртуальную страну в Facebook. Вся дипломатическая работа не должна сводиться к тому, что бывший президент Петр Порошенко читал посты в социальной сети и мог одобрительно поставить лайк. Время Порошенко-Климкина, министра иностранных дел, ушло. Сейчас нужен более действенный подход, который и должен реализовать новый министр МИДа. Пора переходить к практической работе и оторваться наконец-то от клавиатуры.

Щерба не только не эффективен в продвижении проукраинской позиции, но даже вредит стране, комментируя внутреннюю политику Австрии, чем вызывает раздражение местных политиков. Настало время посмотреть правде в глаза и восстанавливать репутацию Украины в Австрии и Европе.

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