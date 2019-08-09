"Україна повинна вийти з "Мінська": Безсмертний висунув "ультиматум"

Україна повинна була припинити участь в Мінських переговорах після загибелі чотирьох воїнів ЗСУ під Павлополем.
Про це в ефірі телеканалу ATR заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний.
"З моєї точки зору, після подій в Павлополі перше, що треба було сказати: Україна призупиняє роботу в мінському процесі до моменту, поки не буде зібраний нормандський формат", – зазначив дипломат.
Однак Безсмертний додав, що малоймовірно організувати зустріч в "нормандському форматі", поки в Росії восени не пройдуть вибори.
"Вони хочуть витримати цей настрій електорату для того, щоб зберегти вплив "Єдиної Росії" і Путіна як політика в Росії", – пояснив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
З'ясувалися також нові подробиці трагедії – терористи вбили українців за допомогою спеціально пристосованої міни.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлопіль на Донбасі і закликав главу Росії Володимира Путіна до термінових переговорів.
Вбивство Героїв прокоментував і спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян закликав Зеленського бити по окупантам по всіх фронтах.
Вранці 7 серпня Зеленський провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів під Павлополем.
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