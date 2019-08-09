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"Україна повинна вийти з "Мінська": Безсмертний висунув "ультиматум"

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Україна повинна була припинити участь в Мінських переговорах після загибелі чотирьох воїнів ЗСУ під Павлополем.

Про це в ефірі телеканалу ATR заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний.

"З моєї точки зору, після подій в Павлополі перше, що треба було сказати: Україна призупиняє роботу в мінському процесі до моменту, поки не буде зібраний нормандський формат", – зазначив дипломат.

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Однак Безсмертний додав, що малоймовірно організувати зустріч в "нормандському форматі", поки в Росії восени не пройдуть вибори.

"Вони хочуть витримати цей настрій електорату для того, щоб зберегти вплив "Єдиної Росії" і Путіна як політика в Росії", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Роман Безсмертний
Місце
Україна
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Mega Death
Mega Death
В армию надо брать нормальных людей, а не тупых селюков , которые лишь скакать умеют
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Крым Андрей
Крым Андрей
Mega Death, а нормальный пойдёт в ССО?
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филипп филипыч
филипп филипыч
убили 4 человек поэтому не будем участвовать в мирных переговорах. где логика? скока надо убить что бы стало понятно что мир лучше войны?
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Крым Андрей
Крым Андрей
филипп филипыч, ну вот если бы погнать в окопы всех этих бессмертных, турчиновых, парубиев и главное - их детей, то понятия бы поменялись. А так, чего им бояться?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Может лучше отучить воинов свитла с минами баловаться?
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