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Україна помститься ПАРЄ за Росію: Клімкін зробив жорстку заяву

19.4тЧитати матеріал російською

У разі, якщо Росію повернуть у ПАРЄ без виконання умов, Україна здійснюватиме більш прагматичні підходи у своїй діяльності в Раді Європи.

Про це у власній колонці для "ЕП" написав міністр закордонних справ Павло Клімкін. "Якщо Росія отримає бажану індульгенцію, не зробивши ніяких поступок, наші підходи до участі в Раді Європи стануть більш прагматичними. Ми не будемо робити формальних жестів у бік інституту, який дискредитував себе", – сказав Клімкін.

Він пояснив, що Україна працюватиме над подоланням існуючих викликів, але не підтримуватиме кроки, "які не мають нічого спільного із захистом прав людини, а лише служать прикриттям політичних інтересів".

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ПАРЄ

ПАРЄ

112 Україна

Водночас Клімкін висловив побоювання, що за такою ж схемою Росії зроблять поступки і щодо Мінських домовленостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна програла на одному із санкційних фронтів. Росія, найімовірніше, повертається в Парламентську Асамблею Ради Європи. І це може стати небезпечним прецедентом для Києва.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Пингвин в атакэ!
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Заявление не просто жесткое, а, я бы сказал МОЩЩНОЕ))))
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Plygatyrev Aleksey
Plygatyrev Aleksey
Всемирное презрение украинской власти долбо..бов
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