Україна помститься ПАРЄ за Росію: Клімкін зробив жорстку заяву

У разі, якщо Росію повернуть у ПАРЄ без виконання умов, Україна здійснюватиме більш прагматичні підходи у своїй діяльності в Раді Європи.

Про це у власній колонці для "ЕП" написав міністр закордонних справ Павло Клімкін. "Якщо Росія отримає бажану індульгенцію, не зробивши ніяких поступок, наші підходи до участі в Раді Європи стануть більш прагматичними. Ми не будемо робити формальних жестів у бік інституту, який дискредитував себе", – сказав Клімкін.

Він пояснив, що Україна працюватиме над подоланням існуючих викликів, але не підтримуватиме кроки, "які не мають нічого спільного із захистом прав людини, а лише служать прикриттям політичних інтересів".

ПАРЄ 112 Україна

Водночас Клімкін висловив побоювання, що за такою ж схемою Росії зроблять поступки і щодо Мінських домовленостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна програла на одному із санкційних фронтів. Росія, найімовірніше, повертається в Парламентську Асамблею Ради Європи. І це може стати небезпечним прецедентом для Києва.

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