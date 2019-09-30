"Україна погодилася": в Росії натякнули, коли закінчать війну на Донбасі

У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

Це має відбутися найближчим часом, стверджує російське видання "Известия", посилаючись на "інформовані джерела в дипломатичних колах".

"Україна усно підтвердила свої зобов'язання в цьому плані. Більше того, там готові неухильно дотримуватися Мінських угод, зокрема, й у питанні особливого статусу Донбасу", – цитує ЗМІ свого співрозмовника.

Джерело додало, що усні запевнення "вселяють стриманий оптимізм" на швидке врегулювання питання, "що Москва тільки вітає".

РосЗМІ також навело слова другого джерела. Як стверджують пропагандисти, як тільки "формулу Штайнмаєра" підпишуть, саміт "нормандської четвірки" "буде організований досить швидко".

"Якщо Київ продовжить дотримуватися цього курсу, то результат у врегулюванні конфлікту на Донбасі не змусить себе чекати", – заявляється в статті.

Президенти РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

18 вересня росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко ж заявив, що погодився на "формулу Штайнмаєра" ще 2 вересня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

19 вересня у мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах у Мінську.

Також була озвучена позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретар заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

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