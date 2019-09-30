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1 жовтня • оновлено в 05:44
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"Україна погодилася": в Росії натякнули, коли закінчать війну на Донбасі

17.2т Читати матеріал російською

У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

Це має відбутися найближчим часом, стверджує російське видання "Известия", посилаючись на "інформовані джерела в дипломатичних колах".

"Україна усно підтвердила свої зобов'язання в цьому плані. Більше того, там готові неухильно дотримуватися Мінських угод, зокрема, й у питанні особливого статусу Донбасу", – цитує ЗМІ свого співрозмовника.

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Джерело додало, що усні запевнення "вселяють стриманий оптимізм" на швидке врегулювання питання, "що Москва тільки вітає".

РосЗМІ також навело слова другого джерела. Як стверджують пропагандисти, як тільки "формулу Штайнмаєра" підпишуть, саміт "нормандської четвірки" "буде організований досить швидко".

"Якщо Київ продовжить дотримуватися цього курсу, то результат у врегулюванні конфлікту на Донбасі не змусить себе чекати", – заявляється в статті.

Президенти РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський

Президенти РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

  • 18 вересня росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

  • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко ж заявив, що погодився на "формулу Штайнмаєра" ще 2 вересня.

  • В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

  • 19 вересня у мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах у Мінську.

  • Також була озвучена позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретар заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі російська пропаганда
Місце
Росія
Теги
Формула Штайнмаєра нормандський формат переговори щодо Донбасу ЗМІ
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Война закончится после операции "Принужденик Украины кмир". Так закончили бойню в Молдавии и Ю Осетии
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Война закончится тогда,когда Россия введёт войска на Украину.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ха ха ха ну ну пусть ждут))))))скоро подпишем ждите ждите)))))буквально через пару веков))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ukr Igore, не подпишут и не проголосуют депутаты не дураки )))ты бы подписала зная что сразу тебя просто линчует народ?)))))и они это знают)))))))
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Ukr Igore
Ukr Igore
К. Алла, Чекай,ждун
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